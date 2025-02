Sin árboles no hay futuro

Comenta Compartir

Hace unos días volviendo a mi casa me asombré al ver que, en pleno mes de junio y a 43 grados, estaban podando los árboles ... de la avenida Miguel Celdrán de Badajoz. Indignada, me acerqué a los trabajadores para saber la causa de tal atrocidad y me respondieron que iban a poner un toldo en un bar nuevo y estorbaban las ramas de un árbol y, además, algunos vecinos se habían quejado porque las ramas de otros llegaban hasta sus ventanas. En conclusión: se podarían todos. Muchas veces he visto el árbol que está más cerca del paso de peatones de esa avenida lleno de gente resguardándose del sol bajo sus ramas, esperando a la apertura del semáforo, pero eso no se tiene en cuenta. En la avenida Saavedra Palmeiro faltan cinco ejemplares desde hace años, he ido varias veces al Servicio de Parques y Jardines a notificarlo y la respuesta es que no hay árboles de esa especie y que hay que esperar a la primavera. Pero han pasado varias primaveras y los huecos siguen igual. Me temo que no hay voluntad de reponerlos, porque en Díaz Brito cuando muere algún árbol no lo reponen, pero sí se envía a unos albañiles para que cubran el alcorque con baldosas. No comprendo por qué no se hacen las podas en la época correspondiente ni por qué no se reponen los que mueren o son destrozados por desaprensivos, como tampoco que no se trate fitopatológicamente a los que están enfermos. Los árboles nos dan muchos beneficios: reducen la temperatura, filtran contaminantes urbanos, producen oxígeno, absorben el CO2, amortizan el ruido, aportan alimentos, contribuyen a la biodiversidad, mejoran la salud física y mental, son vivienda de aves que nos libran de insectos... Espero que tanto Parques y Jardines como el alcalde de Badajoz tomen conciencia de la importancia y utilidad de los árboles y recuerden que un árbol se puede destruir en un momento, pero hacer que uno nuevo llegue a adulto cuesta muchos años.

