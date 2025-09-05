HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
Raíces

Árboles

Juan Francisco Caro

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El mes de agosto ha pasado, dejando tras de sí fuego en la tierra, humo en el cielo y desolación, muerte y tristeza en las ... personas y animales que poblaban los parajes quemados. Los árboles han quedado como esqueletos que murieron gritando de dolor sin poder huir. Como el hombre de la camisa blanca con los brazos extendidos en el cuadro de los fusilamientos de Francisco de Goya. Como rayos inmovilizados en el momento del relámpago.

Espacios grises

Árboles