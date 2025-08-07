HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Editorial

Aranceles a prueba

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:55

El paréntesis vacacional obliga a esperar a septiembre para comenzar a comprobar el verdadero efecto de la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Un obsesivo ... proteccionismo que, al igual que su orientación en defensa, trata aún peor a los tradicionales aliados que a los aparentes adversarios, y al que aún le quedan relevantes flecos por resolver. A la entrada en vigor ayer de tarifas mínimas del 10% para setenta países le seguirá, el martes, el teórico cierre de la negociación con China, el hueso más duro de roer para el republicano. El empeño del presidente por dinamitar la globalización encuentra su principal resistencia en vecinos como Canadá y México y en las potencias emergentes. Y señala como más que probables víctimas a economías exportadoras como la española, cuyas empresas deberán diversificar mercados y esforzarse por mimar los propios. Trump traduce sus medidas punitivas para el mundo a riadas de billones para su país. Un triunfalismo en el que chirrían los 800 millones que Ford declara haber perdido en tres meses por los aranceles, pese a que fabrica la mayoría de sus coches en EE UU. Y al que acecha el peligro de que se descontrole la inflación.

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  6. 6 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  7. 7

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  10. 10 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero

Te puede interesar

Espacios grises

