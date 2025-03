Comenta Compartir

En mi pueblo los ángeles tienen manos ásperas, hombros recios y alas negras como la tizne del carbón. Laboran y sueñan entre bosques inabarcables de ... encinas, montados en sus furgones, tractores y camiones, embridando la vida con los dientes. Duros, fuertes e invencibles. Hoy he visto a uno de ellos; las alas mortecinas iban a juego con la tristeza de sus ojos. Hoy hace dos días que los ángeles con alas negras de Zahínos volvieron del infierno de Valencia. Volvieron el sábado, pero en realidad siguen allí; no es tan fácil volver del infierno. El barro que han respirado se va endureciendo y las grietas duelen. Una semana ayudando con todo lo que tienen a los que más lo necesitan se les hace poco tiempo; así son los ángeles. Por eso, aunque volvieron siguen allí, en los túmulos dónde la muerte dejó su huella. Pero también en los rostros de las niñas que les tiraban besos desde un balcón. En las palabras de agradecimiento de un bombero. En las lágrimas de una madre mientras les servía café. En el derrumbe de un ajuar amontonado. En los espectros metálicos de los coches que fueron y son tumbas. En las manchas de barro de las botas de los jubilados. En las colas del pan. En los carros de la compra vacíos. En los puños apretados de un policía. En un corazón pintado de rojo. En la sonrisa y los ánimos de un soldado. En la desesperación de los que buscan los restos de sus familiares para poder descansar y que descansen. En las buenas personas. En las malas personas. En la injusticia. En la desidia. En el abandono. En la mierda. No, uno no vuelve del infierno como se fue; ni dios, ni los ángeles. Aunque sean ángeles zahineros y tengan alas negras.

Cartas a la directora