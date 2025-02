De Zahínos a Alfafar

Vecinos de Alfafar: con los ojos aún empañados, tras visualizar varias veces los vídeos en los que nos sonreís, agradecidos en medio de tanta destrucción, ... os escribo desde Zahínos, un pueblo al suroeste de Badajoz, sumergido en un mar de encinas que, cosas de la vida, casi siempre ruega lluvia.

Mi nombre es Ara, y pondré voz a todas las personas, sencillas, buenas y solidarias que me han pedido que os dedique unas palabras en su nombre. Ojalá supiera transmitir la pena tan grande y el desasosiego que, pese a estar tan lejos, sentimos cada vez que vemos en la televisión vuestras casas destruidas, vuestros negocios inundados, y sobre todo, los rostros de las familias que han perdido a seres queridos o de los que ni siquiera saben si están vivos o muertos .No podemos imaginar siquiera cómo se puede salir adelante metido en una espiral de dolor, injusticia y abandono. Cómo os sentiréis de rotos por dentro y cómo es posible que podáis sacar aún fuerzas para levantaros, luchar contra el barro y agradecer, con ese cariño tan de verdad, sin imposturas, nuestra insignificante ayuda, que solo pondrá una tirita a una herida tan honda, para la que son precisos puntos de sutura.

Pero no sólo os escribo en nombre de los zahineros para abrazaros en este desastre, sino para transmitiros un soplo de esperanza y, sobre todo, de fe en la humanidad. La misma fe que se nos ha renovado a nosotros cuando hemos visto a tantos miles de jóvenes armados con cepillos y cubos, envolviendo de color y de belleza a vuestras calles embarradas. A los bomberos, a los militares, a la UME, a las oenegés, al chef José Andrés, emocionado, (qué gran hombre) repartiendo tappers de comida caliente, a esos dos niños que llaman a las puertas para dejar macarrones a los viejitos, a las chicas de las residencias que los salvaron de morir ahogados y a tantas y tantas personas anónimas que se han puesto vuestras botas y caminan con valentía y decisión por cada calle, apartando muebles, limpiando casas, llevando consuelo. Os prestan sus manos, os cuidan y os sujetan el corazón a ratos, para que no os pese tanto. Sabemos que el futuro será duro, que pasaréis un invierno de escarcha y hiel, que tardaréis en recuperar todo lo que habéis perdido, que, en el caso de pérdidas humanas, algunos no podréis recuperaos jamás, pero debemos confiar en la solidaridad, la justicia, la democracia y la naturaleza humana, aunque a veces nos enfoquemos o nos quieran poner el foco en lo malo.

No obstante, no cejéis en vuestro empeño de pedir explicaciones, responsabilidades y exigir justicia. Y luchad por lo vuestro, pacíficamente, pero con persistencia, que de eso sabemos mucho los zahineros, a los que, casi todos los derechos conseguidos, nos han costado 2.700 empeños, uno por habitante.

Seguid adelante, hombres y mujeres fuertes de Alfafar, que saldréis de esta. Y nosotros os ayudaremos No os dejaremos solos, ni como pueblo, ni como país. Porque juntos, con nuestros distintos dialectos y culturas, formamos un tapiz inigualable. Un abrazo zahinero, apretado y tiznado, desde el corazón de la dehesa extremeña.