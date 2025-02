Aquellas pequeñas cosas

Entre las viejas glorias que estos días han desfilado por nuestros televisores, una joya: Joan Manuel Serrat en uno de sus últimos conciertos. Allí, en ... el comedor de casa, inundando sus rincones y evocando las páginas del libro que varias generaciones hemos ido escribiendo al amparo de su voz temblona.

Todavía niña en los setenta, servidora tenía dos hermanos mayores, propietarios de un tocadiscos y de una cultura musical que entonces me sobrepasaba. Mis mañanas trascurrían entre notas de canciones de amor, de protesta o interpretadas en inglés. Las tres variedades me eran ajenas. Los confusos berridos de los chicos yeyés, cuyas letras yo traducía a mi aire. Los cantautores, hablando de una pareja que no quería separarse al alba y que me hacían suponer que por eso la llamarían «canción protesta», porque protestaban por separarse. Pero las que más me confundían eran las de amor.

Si mis mañanas eran casi incorpóreas, mis tardes aguantaban el influjo ejemplificador del consultorio de Elena Francis. Daba igual que tu marido se fuese con otra. La esposa era un baluarte de abnegación y una fuente de perdón quien, con el tiempo y los productos de belleza Francis, volvería a traerle al redil. Si una joven soltera se dejaba seducir, quedase o no embarazada, tenía que aguantar el estigma, la lacra y la vergüenza para siempre. El amor era sacrificio o pecado.

Por eso, cuando escuchaba a Serrat cantar lo de «esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente» que se palpaba el vientre, feliz, al salir de la escuela, mi mente tenía que recomponerse. Me imaginaba dos cuerpos, gozosos, reinventando aquel «poema de amor sobre la arena» comparándolo con la anodina agonía doméstica del marido embustero. Supongo que, al final, ambas versiones conformaron en mí una imagen del amor y la vida que tenía en la mezcla su justa medida.

El tiempo pasó y fui aprendiendo a quién amar, por qué protestar y hasta a hablar en inglés. La juventud se me llenó de poesía. Dejé de buscar un camino, porque oí que se hace al andar. Lloré por el hijo de Miguel Hernández, amamantado con cebolla. Supe que don Quijote todavía pasea por la manchega llanura, León Felipe lo había visto.

Crie a mis hijos al soniquete de «niño, deja ya de joder con la pelota» y la madurez me enseñó que «no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí».

Me acostumbré al horror de ver cómo, de Algeciras a Estambul, el Mediterráneo se iba convirtiendo en una fosa de muerte que sepultaba esperanzas en su alma «profunda y oscura».

Ahora, es el tiempo de «aquellas pequeñas cosas». De llorar al encontrar un diente de leche, al oler una pastilla de jabón o al comprobar que la música sigue ahí, aunque aquel con el que tantas veces la compartiste hace tiempo que empujó su última barca.