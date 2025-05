Aprovechar el Circo Romano en Mérida

Comenta Compartir

Como quiera que Mérida vive mayoritariamente del turismo, les cuento las posibilidades que estamos desperdiciando y los espectáculos tan importantes que se daban en nuestro ... Circo Romano, que tiene unos 440 metros de longitud y 115 de anchura, por lo que es el mayor de los edificios dedicados a espectáculos de la ciudad y, junto con el Anfiteatro, eran los que gozaban de los favores de un público más entregado a las emociones lúdicas fuertes que a las cultas obras teatrales. Hoy es lo contrario; pero ya veremos. El Circo tiene un aforo para 30.000 espectadores distribuidos en un graderío con las tres cáveas, que diferencian los distintos tipos de asientos y naturalmente uno de los espectáculos favoritos eran las carreras de bigas (dos caballos) y cuadrigas (cuatro caballos). El mejor auriga del mundo era nuestro paisano Cayo Apuleyo Diocles, que con 18 años emigró a Roma y allí, después de realizar tres temporadas con los mejores equipos de la especialidad, siguió corriendo hasta los 42 años, una edad excepcional para retirarse, cuando además le atribuyeron 1.462 victorias y una fortuna de escándalo. Y yo me pregunto: ¿es que nuestras instituciones públicas y el Consorcio no se han dado cuenta todavía de que los espectáculos en ese lugar serían turísticamente un fausto negocio para el futuro de Mérida, aunque de principio hubiera que hacer inversiones para mejorar el graderío? El comentario viene a cuento porque si con el Teatro, con poco más de 3.000 asientos, llegamos a reconocer los resultados positivos, qué no sería si conseguimos llenar los 30.000 del Circo. Del Anfiteatro romano y del Club de gladiadores ya hablaremos otro día...

Cartas al director