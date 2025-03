Aprendiendo

La pandemia nos ha afectado de muchas maneras. Tanto, que aún ni siquiera sabemos el número de fallecidos que se llevó por delante. No solo ... fueron los muertos, que no tuvieron el entierro digno que todos merecemos y sus familiares, quiénes no pudieron recibir el pésame de amigos y vecinos, no estando acompañados en tan duros momentos, sino que la tragedia también vino también a alterar otras relaciones tanto familiares como sociales, pues ni las fiestas de Navidad pudieron celebrarse, así como se dejaron los abrazos a los amigos para después.

No obstante, las vacunas, la resistencia y el tiempo o la desesperanza han hecho que volvamos a una cierta normalidad, que no es otra cosa que la rutina en que nos movemos cada día. Las fiestas han vuelto, como las pasadas de San Juan en toda España. A pesar de ello, algunos todavía somos más reservados que otros, ya por miedo o por circunstancias personales, que de todo hay. En concreto, yo, que me refugio poco en lugares de ocio, he tenido la oportunidad de acudir en las últimas semanas a dos conferencias.

La primera, el pasado día 3 de junio en El Corte Inglés de Badajoz impartida por José Luis Llerena, sobre la agricultura actual y su futuro. Sobre lo personal no debo escribir pues no sería ecuánime, pues median relaciones familiares, pero en cuanto a su capacitación científica sí, pues es de todos conocida su preparación (doctor ingeniero agrónomo), entrega y entusiasmo por todo lo que hace, que le viene de familia. La conferencia fue muy interesante y de ella salimos con la convicción de que hay potencialidades tanto personales como técnicas, entre las que se encuentran el Centro Extremeño de Investigación Agraria con proyección nacional, Cetaex, en el que estudian tanto la producción de alimentos que se trabajan día a día como la mejora del proceso productivo agrario y la búsqueda de nuevos cultivos y alternativas para algunos que tienen fecha de caducidad en nuestra región, así como el acompañamiento y controles que hacen en la industria agraria. A todo esto se dedican en el centro. Durante la misma, el presentador, Ramón del Arco, hizo una defensa de la agricultura convencional, pues sin ella la explosión demográfica no habría sido posible. La población mundial ha pasado de mil millones en el año 1800 a unos ocho mil millones de habitantes en la actualidad. Robert Malthus a finales del siglo XVIII en su 'Primer ensayo sobre la población mundial' avisó sobre los ritmos de crecimiento de la población y la producción de alimentos. Sabemos que sus predicciones no se han cumplido, afortunadamente, pero puso de relieve la preocupación en relación a los términos población y recursos de una misma ecuación. Sus referencias para llegar a la conclusión no eran las correctas, pero sí fue un aviso, que dividió a los estudiosos de la población en malthusianos (antipopulacionistas) y antimalthusianos (populacionistas), división que continúa, aunque en la actualidad se tengan en cuenta muchos más parámetros. Pero la preocupación ahí está, sobre todo por el crecimiento de la población. Fue todo un éxito la conferencia, pues aprendimos quienes estuvimos en ella.

La otra es más reciente, el día 28 de junio en la Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz y, en esta ocasión, dictada por Germán Grau, quién presentó dos cuadernos de viaje sobre Túnez e Israel. Germán es un artista ampliamente conocido por la sociedad pacense, especialmente entre los aficionados al comic, así como un maestro de la maquetación y otros. Germán, junto a su compañera de vida y experiencias viajeras, Carmen Araya, ha visitado muchos lugares, tanto foráneos como propios, y llevado por su sensibilidad y saber, ha reunido experiencias y percepciones en más de treinta cuadernos.

Con estos cuadernos, la Fundación CB inicia una colección sobre viajes que, sin duda, gracias al saber hacer de Germán, darán muchas satisfacciones tanto a la institución que patrocina como a todos aquellos que se acerquen a ilustrarse en ellos, pues siempre de experiencias ajenas también se aprende, a pesar de lo dicho por el refrán, que duda del aprendizaje en cabeza ajena.

Tuvieron en común estos dos actos la numerosa afluencia de público, expresión del interés de la gente por la personalidad de los conferenciantes y por los temas a tratar, así como la avidez que tiene la ciudadanía de información, de aprendizaje, y de reencuentro de nuevo con amigos.