Apoyar más a la Orquesta de Extremadura

Magnífico concierto de Navidad dado por nuestra Orquesta de Extremadura en Cáceres, con su expresivo y estupendo director titular, Andrés Salado, versátil y cercano al público. Un concierto para todos con un programa popular lleno de bellas melodías, como 'La bella durmiente', 'El Cascanueces' de ... Chaikovski, la música que te atrapa de 'Carmen' de Bizet, el vals lento y maravilloso de Sibelius, los sones mejicanos que te invitan a bailar del huapango de Moncayo y acabando con una selección magnífica de villancicos populares, como 'Noche de paz', 'El tamborilero', 'Campana sobre campaña', el 'Jingle bells', entre otros, con el director entregado, invitando al público a cantarlos.

Iba a presentar el concierto Boris Izaguirre, al final no vino, pero ni falta que hizo, porque uno de los violines, el cacereño Santiago Pavón, presentó y comentó con simpatía y comicidad al unísono con el director las obras a tocar y lo hizo estupendamente y el público lo reconoció con sus aplausos. Pero hubo un 'pero' que como cacereño me avergonzó: el patio de butacas a medias. Es una pena que los cacereños no arroparan y disfrutaran con nuestra prestigiosa OEX, reconocida a nivel nacional e internacional, que en unos tiempos tan difíciles nos regala música como alimento para el alma. Una orquesta que desarrolla proyectos socieducativos y conciertos didácticos con niños y jóvenes, educando a través de la cultura musical y sus valores. Por todo ello, siento como extremeño un gran orgullo por nuestra OEX, pero también pena como cacereño de que en nuestra ciudad no se apoye más a la OEX y, sobre todo, no se disfrute con la música como arte universal que une pueblos y sensibilidades, haciéndonos más felices y humanos. Larga vida a la OEX y Feliz Navidad y Año Nuevo para sus músicos y director.