Aportemos, que algo queda

Qué fecha de caducidad lleva el artículo cuando lo envío al periódico. Llegará con vida o lo hará post morten, porque en esta vorágine lo ... actual va de la mano con lo perecedero. Todos no podemos ser Manuel Alcántara, el maestro que tenía la obligación «de vender siempre pescado fresco en la lonja del periodismo».

Ignacio Camacho, en una entrevista que le hace Alberto García Reyes, nos somete a cura de humildad: «Mañana no vale lo que hiciste ayer y la gente además ya no se acuerda» .

Estoy con él en que «tenemos que estar a contracorriente, en una especie de insurgencia intelectual». También pretendo –’Why I write’, Orwell–, aunque me coge más que talludito, seguir lo que Lord Chesterfield le aconsejaba a su hijo: «Joven como eres, espero que tengas prisas por vivir, pero entiendo que debes vivir con lustre y honor para ti y con beneficio para la sociedad, haciendo lo que merezca ser escrito y escribiendo lo que merezca ser leído».

No sé si lo que escribo merece ser leído, pero intento aportar, como lo hice cuando me impliqué en la política local, aunque saliera escaldado.

En esto de aportar sigo a José María Michavila: «En la vida hay etapas, en la primera tienes que estudiar a lo bestia, luego trabajar con alguien a quien admires y, más tarde, en una tercera etapa, que es en la que estoy yo, hacer algo que te divierta. Lo que he hecho yo en mi vida es seguir esas etapas. Tres carreras, dos oposiciones y ya, tras todo ello, entré en política. Eso sí, me dije a mí mismo que no entraría en política si no tenía una casa sin hipoteca. Esperé ocho años, las oposiciones, mi despacho, compré mi casa y en el año 1993, cuando estaba pagada, me metí en política. Ahí es cuando consideré que tenía algo que aportar, no entré en política para ganar un sueldo, sino para aportar».

Muchos de los políticos actuales no han trabajado en ningún sitio y «entran en política sin haber creado antes ni un solo puesto de trabajo… al final, quien crea y mantiene puestos de trabajo es el que realmente mantiene a la sociedad. Todo lo demás, desconecta al político de la vida real… la mayoría de los políticos de este Gobierno han ganado su mejor sueldo siendo parte del Ejecutivo… y cuando el mejor sueldo de tu vida te lo da la política… eso no es sano para ningún país».

Envidia sana, admiración, es lo que uno siente al leer currículums como los de Michavila. Otros, como Iglesias, aportan otras cosas: «Hay que naturalizar el insulto hacia cualquier persona pública… La única fuerza de Botella es ser esposa de su marido».

¡Joder qué tropa estamos alimentando!