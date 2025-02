Apocalípticos y sostenibles

Comenta Compartir

Que compro ropa no necesaria van a venir los apocalípticos y concienciados a decírmelo. Ropa, libros y comida, lo que sea. Que una señora haya desarrollado un método llamado Triziazu que enseña a tener «un armario sostenible emocionalmente» y cobre 250 euros por dos sesiones ... de videoconferencia de hora y media, me ratifica en lo poco sostenible de bastantes humanos. Lo mismo me da que venga Marie Kondo a poner orden en mi casa que otra pretenda, como leo a Edurne Urreta, enseñarme a «comprar menos pero mejor». Qué bien que mi madre esté muerta, porque habiéndose dedicado toda su vida, en un mundo pre-Zara, a confeccionar y vender ropa le iba a ir muy mal con tanta tontería. Pero almas de cántaro, ¿qué hago si tengo chaquetas perfectas y como nuevas pero no me cierran? Si tengo el armario lleno, pero me he puesto como una foca. No lloro en los probadores, pero necesito chaquetas y camisas que me cierren. Mira, el planeta lo aguantará.

Opinión