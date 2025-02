Me reconocerán que el asunto de los jabalíes en Cáceres resulta tragicómico, un ejemplo palmario de la incapacidad para dimensionar la magnitud de un problema. Pronto hará un año de la reunión entre Ayuntamiento y Consejería que se resumió en un «estamos trabajando en ello» ... y «lo hemos externalizado en una empresa», además de atizar a los vecinos por colocar las bolsas de basura, supuestamente, fuera del contenedor.

El problema se ha ido incrementando proporcionalmente a la capacidad de cría de estos animales, que resulta ser exponencial. Extremadura es proclive a este fenómeno, por su configuración geográfica, con muchos puntos de coincidencia entre espacios naturales y núcleos urbanos. Lo más curioso es que hemos llegado a una situación tal en el que la presencia de estos suidos ha obligado a cerrar el Parque del Príncipe, principal espacio verde de Cáceres, situado en pleno centro, y a perseguirlos o cazarlos en el casco urbano a lo Orzowei. Un fracaso, se mire por donde se mire, ya que se trata de evitar la presencia de los jabalíes en nuestras calles y no de organizar una montería por los barrios. Me pregunto si lo siguiente será armar a los vecinos para que se autoprotejan y declarar oficialmente el 'apocalipsis jabalí' cuando ya pululen por el Parque de Cánovas. Pero lo que más temo es que, en algún momento, pueda producirse una embestida de uno estos animales a alguna persona, no olvidemos que son potencialmente agresivos.

Ahora que se acercan los exámenes de fin de curso, nuestros políticos comienzan a sufrir el síndrome del mal estudiante y se sienten con el agua al cuello porque durante el curso no han hecho sus deberes. Les recomiendo que tomen nota de la Universidad Autónoma de Barcelona, un alumno más aplicado, que lleva cinco años trabajando con seriedad y rigor científico, además de con presupuesto, en solucionar un problema similar.

El Womad, las ferias, el folklore, y el teatro están muy bien, pero digo yo que alguien tendrá que encargarse alguna vez de los asuntos que, con menos glamur, preocupan a los cacereños.