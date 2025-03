Comenta Compartir

Quiero sacar a relucir algunas de las muchas situaciones insolidarias que se vienen dando en nuestra sociedad con la naturalidad que la ciudadanía nos viene ... permitiendo y centrarme específicamente en una cuestión muy particular, los «aparcamientos insolidarios». Este tipo de cosas vienen ocurriendo en todas las ciudades de España y también de nuestro entorno, como Cáceres, Badajoz, Plasencia, etc., aunque sean mayores o menores por la población que mantienen. Pero en concreto la situación que vivimos en Mérida es especialmente compleja y hasta embarazosa, ya que estamos hablando de una ciudad romana muy antigua, en la que las calles son más bien estrechas en su mayoría y conseguir un espacio para poder aparcar (salvo los aparcamientos públicos) es casi imposible, y no es que no haya espacio suficiente para todos, lo que ocurre es que hay muchas personas insolidarias, desorientadas o distraídas, que cuando deciden aparcar, dejan su vehículo a más de un metro del que está delante, incluso algunos lo aparcan a metro y medio del vehículo que está detrás. Esto es una cuestión de principios que nos enseñaron en la Academia. Y yo pregunto: ¿tan difícil es guardar las distancias prudentemente en los espacios que conseguimos para aparcar el vehículo y dar facilidades a los que lleguen detrás? No será que estamos viviendo una situación de desafecto, apatía o animosidad que nos lleva a pasar de todo y de todos, sin llegar a darnos cuenta de que nos necesitamos cada día más, aunque parezca una necedad. Si nos ayudáramos un poco más nuestro mundo sería bien distinto y les pregunto: ¿por qué no lo intentamos?

Cartas a la directora