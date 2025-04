Aparcamientos

Bienvenidos sean los dineros para acometer obras que faciliten la vida al ciudadano y revitalicen zonas deprimidas. De oídas o leídas, las noticias sobre un ... corredor comercial San Blas-Avenida de España, peatonalización de las calles Parras, Clavellinas, etc., o nuevas inversiones en el Mercado de Ronda del Carmen, me parecen geniales. Aunque habrá que afinar mucho con los proyectos para que puedan ser ejecutados en el tiempo previsto, obtener los resultados deseados y el beneplácito de todos. La peatonalización, como siempre, generará controversias. Aunque también, como siempre, pasado poco tiempo, se comprobará su eficacia. El corredor comercial... suena bien, la intención es muy buena –creo–, pero con el aparcamiento en superficie frente al cementerio, dudo que sea suficiente. Máxime si se ejecuta el proyecto hotelero en el Palacio de Godoy ¡sin aparcamiento!

Y con el Mercado de la Ronda del Carmen, más de lo mismo. Puede tener magníficos profesionales, los mejores productos y las tecnologías más avanzadas. Puede hacerse una estupenda promoción, pero como no haya un buen aparcamiento 'in situ' o muy próximo, nos quedaremos con las buenas intenciones. Claro que son más costosos y claro que causan más molestias (y desde luego, no se rematan en 10 meses), pero cuando se plantea hacer un aparcamiento, hay que ser ambicioso. Y en nuestra ciudad, con los hermosos desniveles existentes, no hay que horadar hasta las calderas de Pedro Botero para conseguir fácilmente tres plantas. No soy geógrafo, geólogo ni ingeniero; sólo historiador del Arte, pero estoy bastante viajado y es lo que he visto en ciudades españolas y de otros muchos países con resultados soberbios. Por cierto, no siempre el aparcamiento es vital; muchas cosas pueden resolverse con unos servicios públicos de transportes hechos 'a medida' y con una buena campaña recordatoria de lo saludable que es andar.