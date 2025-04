El aparcamiento

Comenta Compartir

Hace unos días falleció la persona (gorrilla, como se les califica de manera habitual) que cada día a las 7 de la mañana se encontraba ... en Ronda del Pilar de Badajoz con el propósito de hacer más fácil que encontrásemos un aparcamiento las personas que trabajamos en los alrededores. No recuerdo el tiempo que hace que murió la otra persona que le acompañaba en la misma zona, junto al perro, otro fiel compañero al que algún indeseable mató de la manera más cruel que uno puede imaginarse. Por respeto a la mayoría des personas que no tenemos esos instintos tan mezquinos no voy a describir la muerte brutal del animal, que sin separarse de su dueño respetaba cualquier orden que le diera y recibía moviendo su rabo las muestras de cariño que le daba. Así que no solo perdió al amigo con el que se repartía las monedillas que pudieran sacar durante las horas que pasaban en esa tarea, sino el único calor que tras la jornada le daba el perrillo. Entiendo que no es digno ganarse el sustento y las posibles sustancias de esa manera, que acaban matándolos más pronto que tarde; pero no hacía daño a nadie, era respetuoso le dieras o no alguna moneda, y tu coche estaba intacto a la vuelta. No puedo negar que, acostumbrada a verlo a diario, he sentido tristeza y he pensado que quizás en algún sitio tenga una madre, y que tal vez no sepa que su hijo vivió como quiso, pero murió solo sin su amigo y sin su perro. Descansad en paz, que la tierra os dé el sosiego y la tranquilidad que, a lo mejor, no tuvisteis durante vuestras vidas.

Cartas al director