Ha crecido la venta de artículos de supervivencia desde que Austria advirtiera sobre un posible apagón en Europa. La ministra de Defensa austríaca habló sobre la posibilidad de que la zona europea sufriera un gran apagón eléctrico a la mayor escala a corto o medio ... plazo. El anuncio austriaco ha hecho que muchos ciudadanos hagan acopio de material de supervivencia. Ha aumentado la venta de hornillos, linternas, pilas, baterías externas, por el miedo al apagón. De la misma forma que se agotó en su día el papel higiénico con la llegada del coronavirus. Muchos ciudadanos prefieren prepararse y hacerse con el kit de supervivencia por si el apagón en Europa llegase y España lo sufriera. Hay varias versiones, pero la mayoría tienen objetos en común. También aumenta la compra de agua, alimentos enlatados y no perecederos, botiquín y muchos demás útiles. La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. La ministra de Defensa austriaca añadía que se trata de un peligro real, pero subestimado. Y, desde luego, estas últimas palabras no están exentas de razón, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se produjo un fenómeno parecido en Canadá. En este país millones de personas se quedaron a oscuras por una fuerte tormenta solar en 1989. Y es que, según los expertos, existen diferentes motivos por los que puede tener lugar una caída generalizada del sistema eléctrico. Entre ellos destacan los fallos técnicos, las sobrecargas por picos de demanda, los desajustes en las infraestructuras o causas ajenas a nuestro planeta como la que ocasionó el suceso acontecido en Norteamérica. Por tanto, los efectos ocasionados por un hecho así desencadenarían un severo cambio en nuestras vidas hasta que regresara la normalidad.

Cartas a la directora