Apaciguar a Putin. ¿'Quo vadis' Europa?

A posteriori, sabemos demasiado. Las ucronías vuelan en nuestra imaginación y el 'déjà vu' hace su agosto. A veces es más fácil. Me ha sucedido ... con un libro relativamente reciente, 'Apaciguar a Hitler', de Tim Bouverie. Adentrarse en sus páginas es apasionante y sumamente ilustrativo porque el autor sabe desde el primer momento captar el ambiente, las dudas de unos hombres a los que la primera guerra mundial, con sus 16 millones de muertos, abrumaba e influía en cada paso que intentaban, en cualquier dirección, dar.

«El debate sobre la política del apaciguamiento –los intentos de Reino Unido y Francia para evitar la guerra haciendo concesiones «razonables» a los alemanes y los italianos durante la década de 1930– es tan pertinaz como polémico. Por un lado, se lo tacha de «desastre moral y material» responsable del conflicto más mortífero de la historia, pero por otro se lo considera «una idea noble, fruto de las raíces cristianas, del coraje y del sentido común... El deseo de evitar la guerra encontrando la manera de convivir con los estados dictatoriales se extiende más allá de los confines de los gobiernos... Hoy en día, la estrategia del apaciguamiento vuelve a ser relevante como respuesta para un Occidente que lucha por hacer frente al revanchismo y las agresiones de Rusia. Un análisis actualizado de esta política tal como se concibió y se ejecutó en sus orígenes parece, por tanto, tan justificado como pertinente». Leer de nuevo estos párrafos mientras Putin masacra Ucrania me pone los pelos de punta. Es verdad que no hace falta ser profeta para saber que el autócrata ruso carece de escrúpulos y que nada ni nadie lo detiene, pero Bouverie lo calcaba.

«La mayoría de los líderes de Reino Unido y Francia, elegidos democráticamente en la década de 1930, estaba convencida de que sus conciudadanos no apoyarían una política que pudiera desembocar en una nueva guerra, y actuaron en consecuencia. Pero ¿y si la guerra era inevitable? ¿Y si la ambición de Hitler no tenía límites? ¿Y si el deseo mismo de evitarla no la hacía sino más probable aún?». Me ha emocionado, preparando este artículo, poder consultar los archivos británicos −HC Deb 02 de septiembre de 1939 vol 351 cc280-6− y leer la intervención de Arthur Greenwood de las 19 horas 42 minutos del día 2 de septiembre de 1939: «Déjame terminar mi frase... En el momento en que parecemos debilitarnos, en ese momento la dictadura sabe que estamos vencidos. No estamos vencidos. No seremos vencidos. No podemos ser vencidos; pero la demora es peligrosa... porque en mi mente no puede haber escapatoria ahora del dilema en el que nos han colocado. Honestamente, no puedo imaginar a Herr Hitler haciendo ningún trato que no esté dispuesto a traicionar. Por eso, pensando muy deprisa en estos breves instantes, creo que la suerte está echada...».

No desearía estar en el pellejo de quien hoy tiene en Europa la responsabilidad de decidir.