Anuncios o sermones

Lo más potente e inspirador que he leído en los últimos días no estaba escrito en una taza de Mr. Wonderful, era una foto de ... una pintada en una pared (quién sabe de dónde) en la que podía leerse: «No era depresión, era capitalismo». Empiezo fuerte, sí, porque se acerca la Navidad y noto ya cierta comezón y ese empacho por adelantado de la atmósfera de intensidad emocional y loco consumo en el que nos metemos, un cóctel molotov para todos esos que estamos más cómodos en la vida ordinaria que en las grandes ceremonias, más a gusto con botitas planas que con tacón de aguja. No me alejo de la frase, porque, sin banalizar todos los factores que causan tristeza o trastorno mental, sí que es cierto que la falta de tiempo, las imposiciones del consumo, la vida acelerada, aislada y urbanita, el móvil, la precariedad, los cánones estéticos y otras plagas de nuestros días van haciendo mella en nuestro ánimo. Se habla más que nunca de la salud mental, pero tengo la impresión de que es una especie de moda que no está acompañada de recursos ni del cambio de 'chip' general necesario para que sea una realidad y aprendamos a vivir de otra manera.

Andamos todo el rato psicoanalizándonos como sociedad pero sin ser capaces de levantar el pie del acelerador, y los anuncios navideños son una muestra clara de este estado emocional raro, de esta sensiblería bañada de conceptos de autoayuda donde se nos insta a ser felices pero sin dejar de comprar, claro. Porque si hay que sufrir se sufre, claro, pero mejor guapos y con ropa moderna. Y bebiendo y comiendo lo que nos diga el 'spot'. Tengo la sensación de que los anuncios se han convertido, o eso pretenden, en una especie de homilía, de una sesión de psicoterapia cutre ofrecida por alguien que pasaba por ahí. Me he tragado los más de cuatro minutos del anuncio de la conocida marca de jamones de York para quedarme con una sensación muy culpable de que algo estoy haciendo fatal y de que encima voy a transmitir un legado de mierda a la siguiente generación. No entiendo bien, pensaba que en un anuncio de fiambre debían contarte si la carne de sus productos es fetén, si está rico o si engorda, pero prefieren crearte un mal rollo existencial tremendo que no sabes bien si se puede llegar a solucionar apretándote un bocadillo de chóped con aceitunas o qué. Hay muchos famosos y famosas, eso sí. Guapos y guapas, como mandan los cánones. Y hasta Tamara, ¡OMG! Muy aplaudido (y compartido) ha sido también el corto publicitario 'She', que anuncia un whisky escocés. En él un abuelo practica concienzudamente en su rostro el delineado de ojos, el sombreado, el 'contouring 'y el perfilado labial para ayudar a su nieta trans a maquillarse y hacer una aparición estelar en la cena de Nochebuena, delante de toda la familia. El anuncio, que ha sido recibido con entusiasmo por mucha gente y por la comunidad LGTBI, logra tocar la fibra sensible sin que quizás nos paremos a pensar que lo que anuncia, camuflado de tolerancia, es una bebida alcohólica. Whiskazo, sin más. Y que lo compremos. No he podido llegar al final de un anuncio de crema de orujo dedicado a mujeres de mi edad, me temo, en el que en la misma canción combinan la palabra bruja, hipoteca e hijos. Tenemos que vernos mejor, dicen. Pues si es así, no sé.

