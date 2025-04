Me gustaban los madelmanes, los geypermanes y el Big Jim, no las muñecas, el tocador de la Señorita Pepis o las cocinitas

Alberto Garzón ha conseguido que los anuncios de juguetes no sean sexistas. Con muñecas no saldrán solo niñas, con coches no saldrá solo niños. Ni ... cocinitas para ellas en lugar de para ellos. Me he criado con anuncios perniciosos y me gustaban los madelmanes, los geypermanes y el Big Jim, no las muñecas, el tocador de la Señorita Pepis o las cocinitas.

Además, mira lo de las cocinas. A ver qué hace el Ministerio de Consumo cuando los hombres se apoderan de alguna actividad, la sacan de la esfera privada y, con esa especie de nobleza que supone la masculinidad, la transforman en otra cosa mejor. Ya lo advertía Bordieu. Y ahí están los modistos o los cocineros (qué hartazgo de cocineros estrellas, señor, y lo digo, aunque considere que comer bien es lo mejor de la vida). Acuérdense de cuando se consideró muy machista que Bertín Osborne (no rotundo a su camiseta negra de tirantes en la portada del '¡Hola!' por cachas que esté), de cuando Bertín, digo, preguntó a Rajoy si Viri cocinaba bien. Y Rajoy dijo también que en Galicia las que cocinaban bien eran las mujeres. Y resulta que eso era menospreciar a las mujeres. También es menospreciar a los niños lo de no sexualizar (palabro) los juegos. Ya se encargarán ellos de expresar lo que les gusta o no les gusta (no voy a decir «en el amor» para no parecer Montero). No sé si Garzón se alegrará de la reducción en el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas. La subida del IVA solo ha provocado el descenso de las compras entre los pobres. Con la carne tampoco se le hace caso. Cada vez hay más hamburgueserías, leo en el suplemento 'Garum'. Y me acuerdo del futbolista Tévez: «A medida que uno va ganando cosas se hamburguesa».

