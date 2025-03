Anulación de citas médicas

Comenta Compartir

No seré yo quien ponga en duda la magnífica profesionalidad y tratamiento de nuestros facultativos, así lo atestiguan las múltiples cartas de agradecimiento que se ... publican en nuestro querido HOY. Lo que no es tan claro es la forma de planificación de las citas presenciales y las fechas para realizaciones de la misma por el «cachondeo» de no saber por qué la anulación de fechas y posterior cita.

El día 13 de enero se nos cita para consulta presencial, cita que se anula y la pasan al 10 de febrero; esta también se anula y se pasa al 21 de abril. Cuando ya teníamos previsto acudir a la cita y tras una nueva anulación se nos comunica que la cita se pospone para el 30 de junio. Todas ellas las comunican primero por teléfono, vía email y finalmente por escrito para que no tengamos duda y se nos pueda olvidar o confundir unas fechas con otras. Todas las citas son presenciales para comunicarnos el diagnóstico de las pruebas realizadas, por cierto sobre una de ellas nos comunicaron que tardaría porque, según los encargados de las citas, «cuando hay máquina no hay médicos y viceversa». Para otra de las pruebas fuimos desviados al Hospital Quirón Salud de Badajoz. Tras muchas idas y venidas para ver si se podían adelantar las citas y hablar con los médicos correspondientes, nos indican que pongamos nuestras quejas ante el servicio de Atención al Usuario, como así hicimos el 4 de enero de 2022. Tras la queja las pruebas se adelantaron a los días 13 y 18 de ese mismo mes, ahora solo queda una nueva queja y esperamos que al verla nos adelanten los resultados.

