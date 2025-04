Dame licencia, mudable Fortuna...», dicen que dijo aquel don Juan de Mena, para escribir su inmortal 'Laberinto de la Fortuna'. Pues eso, efectivamente: denme licencia ... vuesas mercedes para dejar aparte las preocupaciones que nos ocupan (redundancia) y para pasar el rato con naderías, gollerías y frivolidades.

Bastante preocupante es ya, de por sí, la actualidad como para echarle más gasolina al fuego. Aunque, bien visto y meditado, poco ganamos con esta pasiva actitud que nos lleva al abismo. A lo que estaba, que me desvío y no alcanzo modo de dar comienzo.

He ahí que pegando la hebra, ayer mañana, con Enrique, amigo, paisano y compatriota, me puso al día de aquellos nombres de mujer que él recordaba entre las paisanas de nuestra patria chica, ergo, dónde nacimos ellas y nosotros.

Qué y cuánta razón recordar lo curioso, festivo, luminoso y peculiar de tantos nombres de féminas casi desaparecidos y apenas alguno recordado entre las generaciones recientes. ¿Recuerdan sus señorías que alguna vez escribí sobre los antropónimos germánicos que tanto éxito tuvieron entre nuestros antepasados hispanorromanos? Aquellos Ricardo, Alfonso, Adolfo, Bernardo, Rodrigo, etc. Bien pues atiendan, germánicos también los nombres de aquellas paisanas nuestras de los tiempos del cuplé: Eduvigis, Gertrudis, Clotilde, Berenguela, Adelaida, Elvira, Bernarda... ¿'Ubi sunt'? ¿Qué se fizo de tan bellos antropónimos?

Item más, aún más: Brígida, gaélico nada menos; Sinforiana, griego; Bernabela, hebreo; Circuncisa, latino, así como Otilia, Fructuosa, Basilisa y Lucila. ¿Conociste tú alguna Lucila? ¡Y tanto! Lucila fue hija de Marco Aurelio y esposa viuda de Lucio Vero; pero no me refiero a esa romana de pro, sino a Lucila, mujer de Amador, a los cuales, 'in illo tempore', llamábamos «tía Lucila» y «Amadorín»; este, imponente «carantoña» en la festividad del santo patrono de la villa.

Dicho lo cual, que conste, todos esos nombres lo fueron de mujeres paisanas nuestras, a la mayor parte de las cuales no consigo poner cara ni recordar. Tal vez ya no vivieran la mayoría cuando yo aparecí en la plaza; pero mi paisano Enrique sí que da fe y memoria de ellas. Con lo cual y todo ello me precipito en la idea de que hay una mano, garra, garfio o pezuña de alguien empeñado en que no miremos para atrás, que olvidemos y borremos lo que fuimos, que todo el pasado ha de llevárselo el viento del olvido y que lo que importa es el progresista futuro.

Y yo que no. Que disiento y que no comparto esa manía de correr continuamente velos sobre nuestro pasado y nuestros antepasados. Por ejemplo. Alegría la que me llevé cuando mi sobrina Inma bautizó a su hija con el españolísimo nombre de Mencía. No puedo remediarlo: cuando oigo a las niñas contestar al nombre de Jenny, Jessy, Vane y demás anglicismos, por supuesto que cada cual es muy dueño, pero en el fondo lo lamento y musito quedo un inexorable «¡Lástima!».

¡Maldición! Apenas dando fin a este texto, una daga me atraviesa el sentimiento. Nuestro amigo César, cacereño de pro e insigne extremeño, anda ya con sus historias, leyendas y versos entreteniendo a los benditos del Cielo. Adiós, hermano. Nos veremos en el Parnaso.