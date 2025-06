Adiós a Rufino Félix Morillón

Comenta Compartir

Conocí a Rufino Félix Morillón por cuestiones de mi coche GS en su taller de automoción de Mérida circa 1978. A los cinco minutos me ... habló de su terraza de Cádiz, donde escribía poesía. Me habló de Machado y muchos otros poetas. Pasados los años nos reencontramos en 1996 con motivo del ingreso de Alonso Zamora Vicente en Mérida como académico de honor de la Real Academia de Extremadura. Hablamos de su profesor de instituto y me contó su reencuentro en Madrid en los años 50 con Zamora Vicente y su relación con Dámaso Alonso y su esposa escritora, Eulalia Galvarriato. A principios del siglo XXI con Rosa Lencero y otros más firmamos el manifiesto 'Rufino Félix Morillón y 17 firmas más'. La última vez que nos vimos fue en la presentación del libro 'Homenaje a Jesús Delgado Valhondo' en Mérida el 18 de febrero de 2025. Hace unos días le mandamos mensaje de ánimo en su lecho de despedida a través de una sanitaria amiga que le atendía en el hospital. Hoy deseamos que descanse en paz.

