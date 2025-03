Se fue la luz

Hace unos días la Asociación Cultural 'Badajoz contigo' viajó a Oliva para participar en el acto de la noche del viernes a las 21 horas ... en el Auditorio municipal, organizado a beneficio de la Asociación Olivera de la Lucha contra el Cáncer. Se contaba con la participación de cantantes pertenecientes a la Asociación Cultural, entre ellos algunos descendientes de Oliva que participaban con la emoción de actuar en el pueblo donde algunos vivieron su infancia. Se les notaba a gusto y dispuestos a dar lo mejor de su arte colaborando por una causa tan encomiable como la lucha contra el cáncer. Presumen con orgullo de que entre sus componentes se cuentan varias generaciones de artistas: cantaores de flamenco, intérpretes de la copla, zarzuela, lírica, guitarristas, rapsodas, hasta pintores, etc.

Había interés en el público asistente por presenciar las actuaciones y había muchas ganas e ilusión por parte de los participantes, entre los que se encontraban jóvenes y niños de la Escuela de Música Oliva. Todo se presentaba con la expectativa de pasar una agradable velada. Nadie sospechaba lo que nos esperaba porque no se había contado con los imprevistos. O quizás no tan imprevistos. Porque lo que ocurrió, por desgracia, pasa con demasiada frecuencia en este pueblo. En Oliva continúan produciéndose cortes del servicio de suministro eléctrico con demasiada frecuencia. No había pasado media hora del comienzo del acto cuando se produjo el primer corte. Los organizadores tenían la esperanza de que la interrupción fuese breve y el espectáculo se paró un tiempo. Como pasaban los minutos y el suministro no se restablecía, optaron por continuar con las luces de emergencia, sin micrófono. El silencio era impresionante en un local casi al completo. El público animaba a los artistas agradeciendo su entrega y entusiasmo. Durante una media hora transcurrieron las actuaciones y de pronto se reanudó el suministro eléctrico. ¡Qué alegría, por fin íbamos a disfrutar del espectáculo! Pero se produjo un nuevo corte, y así sucesivamente transcurrió el resto de la noche. Lo que podía haber sido una agradable velada se convirtió en una continua decepción, salvada por la entrega de todos los artistas. El enfado de la concurrencia era general sintiéndose impotentes ante una situación que se repite con demasiada frecuencia. La pregunta que todos nos hacemos es si se pondrán los medios para que estas situaciones no se repitan.