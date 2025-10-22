Fernández Vara, factor de unión

Justo ahora, cuando Guillermo se nos ha ido, dejándonos huérfanos de su cercanía, se nos agolpan los recuerdos de los pasajes públicos vividos conjuntamente. Todos ... ellos al compás tanto de su inigualable humanidad, como de su gran tendencia al entendimiento, ese valor nada común que conduce, a quienes lo poseen, a la búsqueda de la intencionalidad compartida, algo imprescindible en los proyectos políticos progresistas, esos que permiten avanzar a la sociedad. Al menos, al entender de muchos, esa era su mejor cualidad para propiciar un mejor futuro para la 'inmensa mayoría'. Personas con los pilares, con las cualidades de Guillermo Fernández Vara, resultan muy convenientes en los compactos ideológicos y en sus derivados institucionales.

Y es que la Política, posiciona a quienes participan activamente en ella, tras sus distintas combas ideológicas, en la defensa de postulados que puedan convenir a la sociedad a la que se dirigen, con sus propuestas de gobernanza. España ha ejercido, desde los últimos cincuenta años un constante esfuerzo orientado a la democratización de toda una sociedad que basculó históricamente entre pasajes autoritarios, por personalistas e impositivos. Extremadura obligadamente, por tanto, estuvo amarrada a factores negativos que cercenaron sus posibilidades de desarrollo: desamortizaciones, elites de poder excesivamente ruralistas, con marcados componentes caciquiles e inmovilistas, así como la fuerte dependencia de un poder centralista que propició mejores apoyos a otros territorios.

Es verdad que, en ese incipiente juego democrático, teníamos, no pocos, una clara conciencia de la necesidad democrática, en los comportamientos, en los debates, en las propuestas. Era la dinámica que considerábamos como la mejor cualidad instrumental de la democracia que pretendíamos y por la que luchábamos. No pocos, por tanto, fuimos sorprendidos por decisiones que no cuadraban en nuestras concepciones, esas que pretendían el progreso colectivo por encima de viejas fórmulas, entre caducas y desfasadas, o de conveniencias cortas y anacrónicas por su implicación con el viejo modelo. Fue por ello que algunos creamos y otros nos integramos en SIEX.

El expresidente luchó con firmeza por la unidad del pensamiento ideológico común

Por ello, en la voluntad y el derecho a la participación política, desde el ámbito progresista, SIEX se concretó como ámbito de trabajo y lucha, en defensa de los intereses del territorio autonómico extremeño, tanto como del trabajo por las propuestas de unidad. Así, cuando Guillermo Fernández Vara no consiguió mayoría absoluta en las elecciones de 2011 y ciertos activos humanos de Izquierda Unida le dieron el Gobierno al popular José Antonio Monago, desde SIEX fuimos rotundos y activamente críticos con esa decisión, a través de los medios de comunicación. Luchamos porque se propiciara un gobierno de coalición PSOE-IU-SIEX presidido por Fernández Vara.

Queremos afirmar, con rotundidad y evidencias demostrables, que Guillermo Fernández Vara, buscó la unidad y propició, incansablemente, la vuelta de quienes nos habíamos marchado por diferencias ideológicas. Guillermo se empeñó en nuestro retorno y concurrimos coaligados, como PSOE-SIEX a las elecciones autonómicas de 2015 que ganamos por mayoría. Posteriormente, articulando el proceso formal pertinente, SIEX se integró en el PSOE. Fernández Vara apostó decididamente por esa fusión y luchó firmemente en su favor, convencido de la necesidad de la unidad del pensamiento ideológico común. Fue un claro propósito muy personal, desde su concepción de la necesaria unidad del bloque de pensamiento compartido. No queda muy claro que quienes le sucedieron estén en esa misma dinámica. Tuvo que pelear mucho Guillermo, en Ferraz, para poder presentarse bajo las siglas PSOE/SIEX. Por eso, durante cuatro años, el grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura se denominó PSOE/SIEX en aquella Legislatura, desde el recuerdo anecdótico, pero puntual, de que en aquel momento las encuestas otorgaban más favor a las derechas.

Y esta es la intrahistoria que contamos en favor de la grandeza de Guillermo. Desde la clara certeza que el buscó la unión, rompiendo el factor disgregador, tan ineficiente cuando se juega, noblemente, al ejercicio político, en favor de los derechos humanos. Mucho habrá que contar sobre los valores de Guillermo. Y este es un humilde avance a modo de pinceladas. En su recuerdo… Con el mejor de los afectos. Y desde el más profundo pesar. En momentos tan tristes, por su pérdida.