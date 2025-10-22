HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Fernández Vara, factor de unión

Antonio Vélez y José Antonio Jiménez

Exalcalde De Mérida y Exvicepresidente De La Junta

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Justo ahora, cuando Guillermo se nos ha ido, dejándonos huérfanos de su cercanía, se nos agolpan los recuerdos de los pasajes públicos vividos conjuntamente. Todos ... ellos al compás tanto de su inigualable humanidad, como de su gran tendencia al entendimiento, ese valor nada común que conduce, a quienes lo poseen, a la búsqueda de la intencionalidad compartida, algo imprescindible en los proyectos políticos progresistas, esos que permiten avanzar a la sociedad. Al menos, al entender de muchos, esa era su mejor cualidad para propiciar un mejor futuro para la 'inmensa mayoría'. Personas con los pilares, con las cualidades de Guillermo Fernández Vara, resultan muy convenientes en los compactos ideológicos y en sus derivados institucionales.

