De la cosa pública...

Sorprende que el Partido Popular, derivado de la Alianza Popular de Fraga, el decidido gallego que respaldó al comunista Santiago Carrillo, cuando en el Club ... Siglo XXI respaldó los postulados de la Transición, se haya vuelto, ahora, preocupantemente antieuropeo. Es más que nítida esta apreciación, cuando le vemos negociar con involucionistas nada alejados, en sus teorías y prácticas, de los viejos modos fascistas, esos de tan dura memoria en la historia, no tan lejana de nuestro continente. No siendo secundada esta práctica por los partidos conservadores de los países punteros de la Unión Europea, debería servir la inquietante evidencia para desenmascarar la pertinaz dinámica de Alberto Núñez Feijóo, minando los caminos de la Democracia, nacida originariamente en las orillas de nuestro Mediterráneo.

No luce Feijóo la cultura que le sobraba a Fraga, cuando simplifica en el presidente Sánchez el objetivo a batir, obviando su obligación democrática de formular propuestas concretas ante la sociedad. Incluso, en esa obsesión por su personal triunfo, llega a tachar al PSOE de «filocomunista», en un ramalazo de sordidez intelectual impropia en un hombre de estado. Olvida que el Partido Socialista, con siglo y medio de existencia, fue fundado –hablamos de 1879– en un histórico encuentro entre obreros e intelectuales, los mismos que perseguían sacar a España del pisoteo caciquil, ese que parece querer resurgir con sus inadecuados socios. Como debería conocer también, Feijóo, que el Partido Socialista tuvo un neto dogma socialdemócrata, por parlamentarista y respetuoso con el constitucionalismo imperante. No puede señalarlo, por tanto, «filocomunista», porque nunca lo fue. Y hay un hecho que lo demuestra: tras el triunfo en Rusia de los soviets, algunos quisieron que el PSOE se integrara en la Internacional Comunista. A tal efecto, Fernando de los Ríos, el más señalado de los «reformistas» del PSOE, socialdemócrata y notable activo de la Institución Libre de Enseñanza, catedrático de Universidad y suegro, años después, de Francisco García Lorca, fue enviado a Moscú –en 1921– por mandato de la ejecutiva federal, a entrevistarse con Lenin. A su vuelta se tomó la decisión, en congreso extraordinario, de que el PSOE seguiría en la II Internacional, la que radica en Londres, de corte netamente socialdemócrata. Ello supuso que un grupo se escindiera y fundara el Partido Comunista de España. Esa es la historia.

Desconocer, por tanto, la historia de España resulta inaceptable en un político que pretende gobernarla. No merece nuestra sociedad sus derivas, habida cuenta de que debemos procurar progreso, solidaridad y derechos. Tanto como libertades y redistribución de recursos. Sobran caciquismos a la vieja usanza. Es el tiempo de las reflexiones honestas, limpias. Es constructivo que en los partidos existan diferencias de opiniones, o praxis encontradas sobre supuestos del ejercicio político, del modo de gobernar, en suma. Ello en beneficio de la propia sociedad a que debe servirse prioritariamente. Conviene, en esa línea, la contundente propuesta del presidente Pedro Sánchez sobre la voluntad de que el parque de viviendas de España cuente con un 20% de carácter público, construidas por el Estado, al igual que los países avanzados de Europa. En favor, sin duda, de la gran mayoría social, más particularmente para los jóvenes y su fijación al territorio. Como ha sido contundente la decisión, poderosa, de revisar los salarios, y muy puntualmente las pensiones, de forma visible y contundente, no como hiciera el Partido Popular frente a colectivos vulnerables. Resulta inquietante, incluso, que ciertos exdirigentes ahora expresen su obsesión contra el gasto público, el redistributivo, ese que debiera ser la asignatura obligada, al modo de nuestros iguales de la Unión Europea. Es necesario ahuyentar ese peligro de reinstaurar el modelo explotador, contra la inmensa mayoría, favoreciendo a unos pocos. Ejemplo negativo: la venta de decenas de miles de viviendas públicas, en Madrid, con desalojo forzado de inquilinos –con bajas rentas, la mayoría, y no pocos ancianos– para beneficio del juego especulativo de los llamados 'fondos buitre'. Ese autoritarismo regresivo es el que la sociedad debe rechazar, por negar y pisotear los derechos y las libertades de la mayoría. Nos conviene la socialdemocracia, con sus objetivos y resultados compartidos, a través de sus vías democráticas, reflexivamente, trazadas. Como conviene al mundo entero, resurgidos los autoritarismos y sus guerras reales, que hay que detener, o potenciales que hay que evitar. Esa es la historia que nos toca. Empecemos a escribirla, ¿por qué no?, desde esta España nuestra, por parte de quienes componemos, en gran multitud y derecho, su mayoría social. De hombres y mujeres….