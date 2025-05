García Berlanga sigue brillando. Quienes afirman que retrató la sociología íntima y profunda de cincuenta años de España deberían rectificar. La cámara del director valenciano ... sigue filmando. El asunto del Tito Berni, por antiguo y desfasado, ya lo dejó archivado en unos cuantos planos de 'Todos a la cárcel'. La realidad le sigue siendo fiel a Berlanga y los periódicos de cada día nos dejan secuencias de un guión que podría llevar su firma. Ramón Tamames y la moción de censura de Vox no son otra cosa que una premonición berlanguiana. Un estrambote que algunos críticos melindrosos calificarían de caricatura, es decir, de exageración. Pero no. Se trata de pura realidad.

Ahí está el antiguo militante comunista al frente de una moción de censura que nace fallida y que por el camino se va haciendo cada vez más fallida y estrambótica. Tamames colabora en el guión aportando su personal dirección de vestuario, muy en consonancia con el rumbo de la película. Y, como no podía ser de otra forma, el candidato escapa al control monástico de Vox. Le atraen los micrófonos y las cámaras. No vela las armas reverencialmente como el cruzado que cuadraría con el espíritu voxista. Orgulloso de su trabajo, envió su discurso a varios amigos y dirigentes del partido que lo avala y el discurso ha salido a la luz. La moción de censura será, pues, en diferido y el candidato será un simple autómata que leerá lo que toda la cámara y todo el mundo ya conoce.

El hombre lleva dos meses trabajando en el discurso y se queda sin margen para recomponerlo. Si acaso, moverá de sitio alguna coma y algún calificativo. Lo que no cambiará es uno de los hitos del discurso, ese en el que califica nuestro sistema político como «una moderna autocracia absorbente». La cosa suena a publicidad de prendas íntimas femeninas pero la experiencia de Tamames la adapta a su personal visión de la realidad. Una visión que no coincide en muchos apartados con la del partido que promueve este revival berlanguiano. Es parte del esperpento. Una representación descabezada desde antes de comenzar, una parodia política para sacar un beneficio que no es el que se anuncia sino otro (erosión del PP, electoralismo inmediato).

Más o menos como ocurría en 'Los jueves milagros'. Un pequeño pueblo que, siguiendo el ejemplo de Fátima y Lourdes, se inventa su propio milagro semanal para atraer el turismo y promocionar el balneario local. Como en la película de Berlanga, el próximo jueves el cartón piedra del prodigio quedará al descubierto y no habrá milagro. Ramón Tamames no será presidente y el balneario electoral de Vox se quedará con el mismo turismo que tenía.