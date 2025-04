¡No a los preparativos para la guerra!

Comenta Compartir

Hace unos días destacaba en otra carta en el diario HOY el dinamismo de la Fundación CB, que lleva década difundiendo la cultura y ahora ... se está manifestando aún más activa. Si mandé mi elogio fue porque me había resultado agradable ser testigo de su extensa labor por la cultura, el bien común y, en definitiva, por la paz en el mundo. Y pienso que este tipo de acciones, que benefician a todos, es lo que se debe fomentar y difundir, igual que el Festival Joven de Jazz en Mérida, del que he sido espectador el pasado fin de semana. Qué paz, qué gozo, contemplar a decenas de chicos y chicas centrados en crear música de una forma magistralmente bella, de la que destacaron unos solos de trompeta y saxofón, interpretados por músicos de unos 15 años con gran profesionalidad, fruto seguro de muchas horas de estudio, que alucinaron al público, en un ambiente donde se palpaba la paz y la concordia. Y ante hechos como estos, me emociono y, por momentos, me parece que el mundo se está arreglando, superados enfrentamientos y conflictos. Pero no, lo que prevalece fuera de estos ámbitos culturales son idioteces como el kit de supervivencia, que nada valdrá ante ataques nucleares masivos y, sin embargo, acapara hoy todas las atenciones.

Lo que debe prevalecer es que la gente se deje de atender a distracciones, que desvían su atención de la realidad, y se centre en decirle alto y claro a los políticos, que están urdiendo una guerra por intereses particulares y de grupos, que cumplan con su función de evitar conflictos dialogando por la paz y nunca por la violencia. Y si no, ¡que vayan ellos que la provocan, no nuestros hijos!

