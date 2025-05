¿Renovables? Sí, gracias

El apagón del pasado lunes 28 debería servir para llevar a cabo un debate sereno que sirviera para determinar las medidas que, necesariamente, hay que ... tomar para asegurar el futuro del sistema eléctrico, puesto en cuestión en estos momentos, no solo por los pescadores que quieren pescar en las aguas revueltas, sino por quienes conocen, conocemos, las debilidades actuales del sistema. Para ello, resulta necesario, en primer lugar, confrontar entre los dos modelos existentes: uno basado en energías renovables, con el respaldo del almacenamiento y de otras energías gestionables como la hidráulica o la termosolar, u otro basado en la energía nuclear con respaldo de renovables. Doy por hecho que nadie con mínimo rigor plantea volver a otras tecnologías térmicas ya superadas.

Pues bien, en este necesario debate, mi opción es clara: deben ser las energías renovables la base del sistema eléctrico, para lo cual resulta imprescindible dar un mayor impulso a las investigaciones y desarrollos de sistemas de almacenamiento y acumulación de energía; invertir en desarrollos tecnológicos que permitan un cierto grado de gestionabilidad de las energía fotovoltaica y eólica; ampliar y reforzar las red de transporte de electricidad para permitir la generación distribuida, es decir que la energía se consuma cerca de donde se genera, y, sobre todo, que puedan llevarse a cabo los procesos industriales que ahora están impedidos o limitados por las carencias de la red, como ocurre en Extremadura.

Finalmente, apostar decididamente por el autoconsumo, para lo cual resulta necesario que las grandes compañías distribuidoras saquen sus manos del sistema y se les obligue a facilitar, por ejemplo, la instalación a su cargo de inversores híbridos o de otros sistemas que eviten lo que ha pasado con el apagón: que muchas instalaciones de autoconsumo no han funcionado por su encadenamiento a las redes de distribución de energía convencional.

El otro modelo, el basado en la energía nuclear, es más caro, menos sostenible, más dependiente y más peligroso, por el riesgo de accidente y por la acumulación perpetua de los residuos de alta radioactividad que produce. Es legítimo que lo defiendan quienes tienen otros intereses, económicos o políticos, pero sin ocultar que no es viable ni lo quieren sus propietarios, si no se reducen las tasas que deben pagar para asegurar la gestión de los residuos, ni, sobre todo, aunque no se diga, sin que la energía de origen nuclear salga del mercado regulado, garantizándoles una rentabilidad que la libre competencia tecnológica no les asegura.

(Un último apunte al hilo de las responsabilidades por lo ocurrido, que deben depurarse una vez se conozcan las causas: de las cinco grandes compañías eléctricas que operan en el país, cuatro son privadas mientras que la otra, Endesa, es pública, aunque, lamentablemente, no nacional; su primer accionista es el gobierno italiano. La otra operadora, la responsable de las redes de transporte, Red Eléctrica, también es privada, aunque bajo control público del 20% de sus acciones y del nombramiento de su director o directora).

Lo dicho: ¿Renovables? Sí, gracias.