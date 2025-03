Disciplina de voto

Comenta Compartir

En 1520 fueron convocadas Cortes por el rey Carlos I en las ciudades de Santiago y La Coruña, en las que pretendía obtener de los ... representantes de las ciudades concurrentes la aprobación de fondos suficientes para sufragar los gastos de su viaje a Alemania, a fin de concurrir a la elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cubriendo con ellos los préstamos que previamente había obtenido para ganar la elección imperial. A dichas Cortes acudió como representante de Segovia, Rodrigo de Tordesillas, cargo que había obtenido en 1488. Asistió a ellas con un mandato concreto de su ciudad: adherirse a las reivindicaciones que las ciudades concurrentes harían al rey, antes de debatir sobre el servicio económico solicitado por el monarca. En la sesión vespertina de la fecha fijada para la reunión de Cortes, Rodrigo, sin motivo aparente alguno, modificó su parecer y el sentido del voto que tenía encomendado por sus representados, apartándose del mismo, y votando en contra de lo ordenado por su ciudad, recibiendo del Rey por su felonía una gratificación de 300 ducados. El 30 de mayo del mismo año, Rodrigo de Tordesillas regresó a Segovia tras la celebración de las cortes, disponiéndose a explicar a la ciudad su gestión y la mudanza de su voto. En ese momento la muchedumbre no aceptó alegato alguno, apresándolo y estrangulándolo en plena calle. Había contravenido el mandato que el pueblo le confirió para concurrir a las Cortes, plegándose a las exigencias del Rey, en contra de lo que previamente juró a Segovia; y peor aún, no se opuso al nombramiento de Fernando de Bobadilla, como conde de Chinchón, quien detentaba las tierras enajenadas a la ciudad de Segovia y cuya restitución debió reclamar al Rey en las mismas Cortes. No se mantuvo firme en las demandas que se le habían encomendado.

En estos momentos todo ha cambiado, y lo que entonces ocurrió es, por supuesto, ahora absolutamente repudiable. Nuestras recientes elecciones generales han dado lugar a que Extremadura haya obtenido 9 diputados al Congreso; 4 lo son por el PSOE, 4 por el PP y uno por Vox. Es cierto que el mandato imperativo no está contemplado en nuestro sistema constitucional, pero reconozcamos que la exposición y defensa de un programa electoral que ha determinado la elección de los representantes, vincula a los candidatos una vez elegidos. Si eres diputado por Cáceres o por Badajoz, resulta por lógica democrática que no votarás nunca en el Congreso iniciativas legislativas que perjudiquen o discriminen a tu provincia en favor de otras, y que supongan la violación del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, previos a la obtención del cargo. Juramento o promesa que se hace en sede parlamentaria, pero ante toda la nación y en concreto, ante la ciudadanía de la circunscripción a la que representas. La disciplina de voto no puede imponerse a elementales exigencias éticas.

Cartas a la directora