Lo siento, Sandra

Siento que a tus 14 años no hayas encontrado otra solución. La mediocridad del acosador ha ganado. Siento, como padre, que cuando advertimos que nuestro ... hijo está siendo acosado, él lleva ya mucho sufrimiento. La vergüenza les encierra en un círculo de soledad porque no tiene amigos con los que salir o porque encuentran en el centro educativo sus «demonios diarios» y, por tanto, en la soledad de su cuarto, su oasis. Siento que la comunidad educativa no esté preparada para afrontar el acoso escolar con determinación y fortaleza. No señores, ¡no son cosas de niños! Siento que a las autoridades educativas se les llene la boca de 'protocolos' sobre mediaciones entre alumnos mientras que entienden que, para ellos, es más trabajo y papeleo y «puede dar mala imagen del centro». Ahora a depurar responsabilidades de los que piensan que nunca tienen responsabilidad en estos casos.

Temas

Cartas al director