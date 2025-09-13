HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CARTAS AL DIRECTOR

El quejío se apagó contigo

Antonio Martín Llerena

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Me dirijo a ustedes para rendir homenaje a un hombre excepcional que ha dejado un vacío en nuestra querida Llerena. Marcelo Rodríguez Boceta, un llerenense ... de corazón, falleció recientemente a los 93 años de edad, dejando un legado imborrable en nuestra ciudad. Marcelo fue un empresario exitoso, pero su verdadera pasión era Llerena y su gente. Como Presidente honorífico, últimamente, de la Peña Flamenca de Llerena, patrocinó y apoyó todo lo que olía a su pueblo, Llerena, desde asociaciones deportivas hasta culturales y festivas. Su generosidad y bondad eran conocidas por todos, y su nombre se convirtió en sinónimo de apoyo y solidaridad. La calle de Llerena 'Hombre Bueno' ahora también lleva su nombre, al igual que de otros llerenenses que también lucharon por nuestra ciudad, siendo esta calle un reflejo de su personalidad 'un hombre bueno', querido y respetado por todos. Su legado vivirá en la memoria de los llerenenses, y su recuerdo seguirá recorriendo nuestras calles. Quiero decirles a su mujer y a sus hijas, que Marcelo sigue vivo en nuestros corazones y en la memoria de nuestra ciudad. Su marido y padre fue un hombre excepcional, y su recuerdo nos inspirará a seguir adelante. Descanse en paz, Marcelo. El quejío del flamenco se apagó contigo, pero tu legado seguirá sonando con la guitarra dentro de nuestros corazones. Un abrazo, de un amigo.

Espacios grises

