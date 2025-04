En cien años, todos calvos

Comenta Compartir

Me levanto temprano. Enciendo la televisión con el objeto de intentar sociabilizarme con este mundo, y de repente me encuentro en varios medios de comunicación ... una especie de desfile de modelos. Salen a paso firme, mujeres y hombres, sobre todo mujeres, antes todos eran hombres y ahora la mayoría son mujeres. Por ahí no me vais a pinchar, ya que he colaborado con la sociedad teniendo un hijo y una hija, y por supuesto, me da igual el que llegue a ministro, porque a ambos los he tratado igual. Continuo con el desfile de modelos, modelas, modeles, todos, todas, todes van teñidas, llevan trajes nuevos, sonrisas blanquecinas, figuras esbeltas y de la mano derecha les cuelga una cartera de esas antiguas que ya no se usan: son negras y llevan escrito de color oro ministro de tal y tal.

Las veo y alucino. Inmediatamente se me viene a la cabeza los ministros de hace pocos años: calvos, gordos, feos, mujeres con arrugas... lo normal de la calle, ahora eso sí, todas ellas con mirada inteligente, vamos, que nos sacaban tres puertos en inteligencia y en saber hablar y convencer. No sé la edad que tienen los nuevos ministros, pero yo con 52 tacos, aquí en la cama, recién levantado, parezco el hermano mayor de ellos, y de algunos hasta el profesor. Ahora en este país, con 52 años eres el hermano mayor de los políticos, el padre de los banqueros y el abuelo de los futbolistas de la selección. Hasta las juezas y médicos parecen mis hijos. Hoy en día, tan solo encuentras gente de nuestra especie en las bibliotecas y en los bares, allí pasamos desapercibidos, pero como a los bares ya hemos dejado de ir, y la biblioteca nos queda a cuatro kilómetros de casa, pues me siento en el sofá de mi casa como Bruce Willis en 'Los sustitutos'. Y sale a pasear mi yo joven de Facebook. También hay que tener en cuenta que a muchos de mi quinta se les ha ido un poco la cabeza y, de repente, les crece de nuevo el pelo de la cocorota, no tienen vello en las piernas, las barbas carecen de canas y sus dientes son blancos como la leche, y para más inri, usan el móvil con dos manos y a la distancia normal de un joven de 20 años, como si no existiera la presbicia. ¿Han hecho un pacto con el diablo? No, seguro que no, pero sí con el banco. En fin, me levanto. El ánimo, ya lo podéis entender tras lo visto, por los suelos. Me voy al cuarto de baño, me lavo la cara y me digo: voy a apuntarme al gimnasio, que al igual que las casas de apuestas, por desgracia, siempre quedan cerca de donde vives.

Cartas a la directora