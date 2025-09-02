HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Alcohol: carbono, hidrógeno y oxígeno

Antonio Martín Alegría

Badajoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:59

En el fondo, a veces tan solo nos queda el amor propio. Por eso continuamos luchando contra nuestros insignificantes problemas, dentro de un insignificante planeta ... llamado Tierra, que un día será arrasada por el Sol, una insignificante estrella que de momento nos da la vida y que equilibra un insignificante sistema solar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  3. 3

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  4. 4 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  5. 5

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  6. 6

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  7. 7

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  8. 8

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alcohol: carbono, hidrógeno y oxígeno