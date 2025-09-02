Alcohol: carbono, hidrógeno y oxígeno

En el fondo, a veces tan solo nos queda el amor propio. Por eso continuamos luchando contra nuestros insignificantes problemas, dentro de un insignificante planeta ... llamado Tierra, que un día será arrasada por el Sol, una insignificante estrella que de momento nos da la vida y que equilibra un insignificante sistema solar.

Y si por un momento pensamos que gracias a la magnetosfera, que por casualidad cubre la tierra, existe la vida, nos preguntamos que quién o qué ha creado eso y evidentemente te quedas con solo dos respuestas, por mucho astrofísico, filósofo o religioso que seas: que hay un Dios que es más poderoso que todo esto, o que nada tiene sentido porque hasta el Universo tiene su principio y su fin.

Lo que está claro, es que simplemente puedes pensarlo durante unos minutos e inmediatamente olvidarlo y así continuar con tu vida normal.

Yo, como la mayoría de vosotros pienso en mis insignificantes problemas, aunque para mí, en estos momentos son tan importantes que me da igual que la magnetosfera siga protegiéndonos y eso que pensar tanto en mis problemas me produce desasosiego y no puedo evitarlo a no ser que tenga la mente entretenida.

Dicen que hay que olvidar el pasado, que no hay que pensar en el futuro, ya que no sabemos si llegará y que tan solo hay que vivir el presente, aunque para mí esas son las palabras más absurdas que ha creado el hombre, ya que es imposible, por mucho yoga, meditación o rezos que realices, no pensar por ejemplo en la cicatriz que tienes en la cara cada vez que te miras al espejo.

Tal vez la única manera de vivir el presente es sufrir una enfermedad que a nadie le gustaría tener, como es el alcoholismo, ya que estando constantemente embriagado y llevar una vida similar a la de ciertos mamíferos, solo pensaríamos en beber, comer y dormir.

Fatal, lo sé, ideal para morir antes de tiempo, pero eficaz para no pensar en los problemas. Lo único real que de momento se ha demostrado es que estamos hechos de restos del Universo y que seguiremos siendo simplemente residuos del mismo: hidrogeno, helio, carbono , nitrógeno y oxígeno.