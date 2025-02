Antonio Machado y mantequilla de Soria

Celebro estas mañanas blancas mis desayunos con mantequilla de Soria. Su suavidad y equilibrado aroma me trae a Machado, y su interés en forma de poema a Palacio, su buen amigo, «¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los ... caminos? / (...) / ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? /(...) / ¿Hay zarzas florecidas entre las grises peñas, y blancas margaritas entre la fina hierba?».

Pero también al editor y escritor extremeño Julián Rodríguez, que en las escapadas a su refugio segoviano se aseguraba buenas provisiones en los colmados de la comarca, de mantequilla de Soria; fresca, dulce y salada, como las sonrisas de Candela y Guillermo, niños muy queridos, residentes ahora en «Soria, cabeza de Extremadura», que escribió el poeta, y nietos de uno de los fotógrafos históricos de este diario.

Soria no es la cuna de Antonio Machado, como errara el presidente del Gobierno en un acto de homenaje y reconocimiento celebrado allí, pero, sin duda, Soria es el territorio espiritual, filosófico y sentimental del autor de 'Campos de Castilla'. Antonio Machado muere en su cama el 22 de febrero de 1939, miércoles de ceniza, a las tres y media de la tarde. «Soñé que tú me llevabas/por una blanca vereda (...) /hacia el azul de las sierras (...)». Solo dos veces salió Antonio del hotel Bougnol Quintana, en Colliure, acompañado de su hermano José para ver el mar que anhelaba. La última, un mediodía, sentados en una barca de la playa, y al contemplar las casitas de los pescadores le dijo a su hermano: «¡Quién pudiera vivir ahí tras una de esas ventanas, mirando el mar, libre ya de toda preocupación que no sea trabajar en el arte!».

Unos días después de su muerte, su hermano encontró en un bolsillo del viejo gabán, «un pequeño y arrugado trozo de papel». Escritos a lápiz había tres notas: la primera, las palabras iniciales del monólogo de Hamlet, «Ser o no ser...», tan esencial para el poeta en su vida y en su obra. También, una variante de una cuarteta a Guiomar, y, el último verso, un alejandrino: «Estos días azules y este sol de la infancia».