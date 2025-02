Dejadez en Badajoz

Comenta Compartir

Badajoz, miércoles 10. Voy a la filmoteca. Nos informan de que no hay calefacción, nuestro gobierno autonómico no ha contratado mantenimiento ni seguridad. Una amiga que va en silla de ruedas se tiene que volver a casa porque no funciona el ascensor. Heroicamente vemos la ... película abrigados hasta las cejas –hay quien se puso la mascarilla para calentarse la nariz–.

Jueves 11. Magnífico concierto de la OEx al que asisten también algunas autoridades regionales y locales; supongo que a la salida disfrutarían como el resto de la ciudadanía de la plaza en la que se ubica el Palacio de Congresos: alcorques sin árboles que desaparecieron hace años y una escultura metálica rodeada siempre por unas vallas roñosas tan ubicuas como los jaramagos, emblemas ambos de nuestra eurociudad. Viernes 12. La gente de mi zona ha sido convocada a recoger llave, contenedor y bolsas para el nuevo contenedor marrón en Conquistadores. Nadie aparece y me dicen que el Ayuntamiento no tiene autorización para realizar allí esa actividad. Hay personas que acuden y se van sorprendidas –o no–, al fin y al cabo estamos en Badajoz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora