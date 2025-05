El tren nunca para... en Extremadura

Comenta Compartir

A veces los trenes pasan de largo, van raudos cómo si tuvieran prisa por llegar y no paran. Esto pasa en Badajoz. Y en Extremadura, ... a la que bordean (en el más amplio sentido de la palabra) para no parar en ella. ¿Qué pasa en Extremadura? Lo que ocurre con tantas cosas que de forma reiterada y decepcionante se retrasan, se aplazan y al final se olvidan. Por una dejadez crónica que a todos nos incumbe. Se acaban de publicar los datos de convergencia de Extremadura con Europa. Seguimos a la cola en cuanto a autonomías, junto con Andalucía. No convergemos, incluso nos adelantan países como Polonia y Portugal. Se publicó recientemente un artículo de Enrique Sánchez de León (gran personalidad, con un currículum espectacular y cuyas opiniones no son nada sospechosas), en el que se refería a 40 años de gobierno socialista y decía que no había supuesto un gran avance para Extremadura. Lo llamó «periodo negro». Tanto progresismo socialista, tanta publicidad, tanto bla, bla, bla , para seguir en el mismo sitio. Y en 40 años no hemos avanzado prácticamente nada. Cuando gobernó el PP tampoco supuso ningún avance, menciona que solo fue obediente con el PP central. Solo nos quieren por los votos. ¿Porqué no avanza Extremadura? Los políticos prometen lo que nunca cumplen. Y sobre todo son sumisos a sus gobiernos centrales. Extremadura no interesa fuera de si misma, no merece ningún esfuerzo por parte de los partidos gobernantes. ¡Total para cuatro gatos». Y los políticos «de la tierra» lo saben y no luchan para que eso cambie. Presidentes de la Junta, alcaldes, concejales, diputados autonómicos, todos iguales. Hay muchos ejemplos de como son las cosas en esta tierra de marasmo e incultura. La alcazaba más grande de España sigue su proceso de eterna rehabilitación, sin que se le dé el valor que merece. ¿Qué pasa con el camalote en Badajoz? Llevamos años detrás de resolver el problema que ahoga al río y no hay manera, cuando en otros lugares se ha resuelto. Que si La Junta, que si el Ayuntamiento, que si la Confederación y «la casa sin barrer».

El tren rápido es una burla para Extremadura. El ministro del ramo reconoce que traen trenes viejos a morir a Extremadura, que sufren constantes averías con importantes perjuicios para los usuarios. Patético. Las infraestructuras viarias, carreteras autovías, todas evitan Extremadura y las proyectadas se hunden entre la desidia y la mentira. Cómo la conversión en autovía de la N-432 Badajoz-Granada, que se ha vuelto a parar por la petición del gobierno de una nueva declaración de impacto ambiental (atraviesa una zona ZEPA). Y qué decir de la autovía Cáceres -Badajoz? Otra vez parada. El casco antiguo de Badajoz se estaba rehabilitando, parecía que iba a repoblarse, pero cada vez está peor por la inseguridad. La delincuencia (cada vez hay más robos) y la droga son un grave problema en Badajoz. Y para más inri, existe un conflicto entre el ayuntamiento y la Policía Local, enquistado desde hace años, contribuye a la inseguridad ciudadana y dificulta la realización de eventos deportivos y de otro tipo. Equipamientos como la piscina de la margen derecha parados. Badajoz no avanza, al igual que Extremadura y son los propios extremeños los que pueden, si se toman el suficiente interés, cambiar la dejadez de los políticos, la desidia crónica de las administraciones públicas. Si no, seguiremos en la miseria por muchos años. A lo mejor tenemos lo que nos merecemos.

Cartas al director