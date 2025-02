El temporal se cebó con Valencia

Comenta Compartir

Ya venían avisando los hombres y mujeres del tiempo en sus alertas, en este caso rojas, de lo que se avecinaba. Se anunciaban fuertes danas en Levante. Se indicaban las precauciones y recomendaciones que se debían tomar. Lo que nadie esperaba era la enorme y ... desproporcionada fuerza del temporal. Nunca había sucedido algo así. Ni la rapidez con que se produjo. Varias danas que fueron regenerándose de forma sucesiva, descargaron en algunos pueblos casi 500 litros por metro cuadrado y en pocas horas. Esto produjo unos caudales enormes, que bajaban por ríos y arroyos, incrementándose cada vez más y desbordándolos. Atravesando pueblos ribereños, con sus cauces e inundando y arrasando todo encontraban a su paso. Se empieza a hacer recuento y ya se habla de más de 200 fallecidos y continúan muchos desaparecidos. Una auténtica tragedia. Cuando la fuerza de la naturaleza se vuelve loca (es un decir), poco hay que hacer contra ella. Solo encontrar un buen refugio y rezar lo que se sepa. Se que las comparaciones son odiosas, pero me ha dado en pensar en el huracán 'Milton', que asoló la costa de Florida en EE UU con una fuerza brutal, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y que, sin embargo, solo originó 16 muertos. Eso sí, con destrozos enormes y una gran devastación. Solo se me ocurre una pregunta: ¿ estamos preparados en este país, para hacer frente a una catástrofe de estas proporciones ? Evidentemente no, porque siempre nos coge descuidados. Siempre ha habido danas en el Levante, en otoño. Pero nunca de esta gravedad, antes llamadas «gotas frías»; pues parece que al cambiar la terminología se han agravado. Algunos pesimistas opinan que se debe al cambio climático. Quizás tengan razón, pues nos cargamos el medio ambiente con la enorme cantidad de gases que echamos a la atmósfera. Gases de efecto invernadero que afectan a la capa de ozono y que hacen que suba progresivamente la temperatura del planeta (origen de estos fenómenos atmosféricos). En cualquier caso, es una enorme tragedia por la pérdida de vidas humanas, a las que el destino les tenía reservado su final. ¿ Porque? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es la falta de sensibilidad de ciertos políticos, que actuaron tarde y mal, que priorizaron su actividad y su lucha por el poder, sobre (de nuevo) su obligación con los ciudadanos a los que teóricamente deberían servir y proteger. Solo espero que estén a la altura de las circunstancias, en cuanto a la reparación del daño a tantas familias que han caído en la mayor e inesperada desgracia. Habrá que verlo.

Temas

Cartas a la directora