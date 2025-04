Reconocimiento a un gran médico

Comenta Compartir

Ha fallecido un gran médico y a la vez gran persona, Andrés Bas Santacruz. No tuve mucho trato con el, pero el poco que tuve, ... a través de su actividad profesional, me impactó por su gran humanidad, su amor a la profesión y la delicadeza de trato con la persona que sufre. Yo soy médico de Atención Primaria, ya jubilado, trabajé 30 años en el barrio pacense de San Fernando. No nos conocíamos y acudí a su consulta, con mi mujer, que tenía un problema quirúrgico doloroso, que llevaba padeciendo años. La consulta era a las tres o cuatro de la tarde. Después del acto médico, le dijo: mira, tengo un hueco esta tarde, si quieres te operó a la siete y media, vete al hospital y te haces estos análisis, un preoperatorio, que te los mando yo, y a esa hora nos vemos. Y así lo hizo. Al entrar en quirófano, me dijo, pide el material, que vas a entrar conmigo, y estuve con el en la operación. Mi mujer siempre le ha estado agradecida, le resolvió su problema en un visto y no visto. Pocos años después volví a recurrir a él, por la confianza que tenía en su valía y profesionalidad, en este caso para mí. Me operó y quedé plenamente satisfecho. Recuerdo cuando iba a visitarme, incluso en domingo, al hospital, con su alegría contagiosa, que te tranquilizaba y te daba seguridad. El trabajo que hizo conmigo fue más complicado, pero lo bordó. Lo dicho, un gran profesional de la cirugía y sobre todo una gran persona. Siento su fallecimiento, pero aquí queda mi agradecimiento, que no le pude dar en vida. Ojalá le llegue, donde esté. Descanse en paz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión