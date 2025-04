Primavera versus Semana Santa

Comenta Compartir

Empezó la primavera astrológica entre el 20 y 21 de marzo coincidiendo con el 'solsticio de primavera'. Los días igualan a las noches en duración ( ... el sol se encuentra justo encima del ecuador). Es el orden cósmico de la naturaleza, el que nadie puede cambiar, porque transciende a nuestras posibilidades. Y mejor así, porque no sabríamos qué ocurriría con tanto lunático, suelto por el suelo patrio, si así no fuera. ¡Cómo están las cabezas hoy! Estamos en un puro pasmo, viendo las malvadas ocurrencias de algunas mentes, a todas luces desquiciadas. Y pongo en el mismo saco a políticos, mandatarios, religiosos, alucinados o sectarios del supremacismo e independentismo. Salvapatrias o fanáticos de la religión (los de las huríes en el paraíso). Disfrutábamos de un tiempo estupendo, cálido, sin frío ni calor; pero ya se hacían previsiones de cambio. Y estas previsiones no eran muy halagüeñas. Si a esto añadimos que llegó la Semana Santa y, según decía mi abuela, «cuando mueven los santos, comienza a llover», pues ya tenemos lo que no queríamos. Y es que no escarmentamos, siempre nos pasa lo mismo. Porque después tuvimos que ver llorar a los nazarenos y a los esforzados costaleros, sin haberles dado tiempo a sudar lo que dios manda, los pasos a las puertas de los templos, lujosamente engalanados, sin atreverse a traspasar sus dinteles, y sin poder causar la admiración esperada, un derroche inútil y como se apagan las velas, con lo que cuesta encenderlas. Pues traslademos la Semana Santa a otras fechas; por ejemplo al verano. Pero tendríamos que ir a las procesiones con manga corta y parece que no pega. Es que nunca llueve a gusto de todos. Por eso el cabreo de algunos padres de la patria, que vocean, chillan, gritan y patean en las Cortes. No se aguantan, habría que ponerlos en habitaciones separadas a ver si se calman y ven las cosas de otra manera. Si unos dicen blanco, los otros dicen negro y así no hay manera de entenderse. Unos quieren ir por la derecha y los otros por la izquierda, como los ingleses. Y luego son como niños, que le afeas algo y te dicen que «y tú más». O son egoístas y lo quieren todo para ellos, como los separatistas, que quieren para ellos la mayor parte del pastel y que los demás pasen hambre. Y así no se puede. En fin, la primavera es una estación de cambio y en este ínclito país deberían cambiar muchas cosas, pero sobre todo la mentalidad de algunos, en beneficio de todos. Y no me gusta señalar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director