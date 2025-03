Lamentable falta de respeto

Quiero relatar unos hechos que nos deberían hacer reflexionar. Suelo andar por el paseo del río, que es una de las mejores cosas que se ... han hecho en Badajoz. Es un gozo para los sentidos pasear por sus márgenes, tu cuerpo y tu mente se relajan. A lo largo del paseo por la margen derecha, llegas al puente de Palmas y a unos pocos metros encuentras la zona de los patos, que en realidad son ocas. Enfrente está la cafetería El muelle del Guadiana. Te puedes sentar a tomar un café y disfrutar del paisaje, de las aves del río, viendo en el frente como se dibuja el perfil de la Alcazaba, la torre de Espantaperros, la catedral, la cúpula de la iglesia de la Concepción...

Un día estaba sentado, tomando café en compañía de tres personas, hablando relajadamente. En la mesa de al lado se sentó una pareja joven, con dos niños y dos perros que ladraban sin parar, los niños corrían y gritaban constantemente. Uno de los niños, de unos 5 años, empezó con un 'pataleta', ahora eran voces, gritos, hasta insultos del niño hacia sus padres. No había forma de tranquilizarlo, lo intentó el padre, era imposible y lo dejó, después la madre, que recibió gritos, insultos y berreos del niño, cada vez más alterado. En un momento la madre se agachó para recriminarle y recibió dos fuertes bofetadas del niño.

Otro día estábamos en esta misma cafetería mi mujer y yo, las mesas estaban llenas de gente, había unos cuantos perros, que se ladraban unos a otros sin parar. En una mesa cercana había un matrimonio mayor, que estaban hablando de sus cosas, y era tal la algarabía, que no podían conversar. El señor llamó la atención, con mucha educación, a unas chicas que tenían varios perros que ladraban sin parar y estas le dijeron que si les molestaba que se fueran. El señor les contestó con educación que las que tendrían que irse eran ellas, porque eran sus perros los que estaban molestando. Enronces opinaban desde otras mesas que los perros tenían derecho a estar allí y que no se tenían que ir. Parece que tienen más derecho los perros que las personas. Los mayores, al cabo de un ratito y sin hacer ruido pagaron y se fueron.

Y yo me pregunto: ¿qué sociedad estamos haciendo en la que la educación de los niños deja mucho que desear, a los perros se les trata mejor que a las personas y están por encima de estas en derechos, no hay respeto a los mayores? Deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones porque vamos por muy mal camino... el final una la convivencia saludable, de la paz social. Y si no al tiempo... Lamentable.