No me gustan los juicios mediáticos. Me parece bochornoso que un medio como la televisión, ya sea pública o privada, dedique la mitad de su ... contenido a despellejar a una persona. Evidentemente se trata de un varón, si fuera una mujer, creo, el tratamiento sería muy diferente, en los tiempos que corren. No entro en el delito cometido, ni en el personaje. Sabemos perfectamente de quien se trata. Todo parte de la «redes sociales» que difaman, transmitiendo las interioridades de las personas, algo que debería pertenecer a su esfera íntima y personal. Y lo hacen con ánimo de generar polémica con los problemas ajenos, al mismo tiempo que morbo. También, de propalar mentiras y hacer daño, sobre todo, si podemos sacar un rédito político. Y digo algo, muy de moda en la actualidad, esta es la verdadera «máquina del fango». Toda persona tiene derecho a su intimidad, aunque se equivoque. Somos humanos y cometemos errores. Y por otra parte y este es un derecho fundamental, toda persona tiene derecho a la «presunción de inocencia». Hoy las personas están indefensas ante esta lacra que ha invadido esta sociedad cada vez más vulnerable: las redes sociales. Después vienen «los medios», la prensa, la televisión, la radio y se consuman, los juicios mediáticos. Hemos conculcado todos los derechos que nos otorga la Constitución. Esta persona es juzgada y condenada y eso ya no tiene vuelta atrás. Y yo me pregunto: ¿para qué esta la justicia?

Cartas al director