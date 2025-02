Fuego en la discoteca

Comenta Compartir

La tragedia ocurrida en Murcia hace unos días no es la primera ni será la última vez que ocurrirá. Tenemos ejemplos previos, de todos conocidos. Se han producido errores que podían haberse prevenido. Ahora todo el mundo está en la cuerda floja, echando balones fuera. ... Es de todos sabida la lentitud de la administración pública. Por mi profesión de sanitario, he tenido relación directa con la inspección sanitaria, sobre todo de «locales públicos». Podían ser inspecciones de apertura de locales, inspecciones periódicas, ocasionales, o para comprobar la resolución de anomalías. Pues bien, no era nada raro acudir a una inspección de apertura y llevarte la sorpresa de que el negocio ya llevaba tiempo abierto y sin permiso. Ya era una costumbre, claro, el interesado no podía esperar a que le dieran el permiso de apertura por la tardanza de la Administración en resolver los expedientes. Y primero se abría y luego ya vendría el permiso. Por cierto, cuando se hace una inspección se tramita un acta, con las posibles anomalías y el tiempo para resolverlas. Y si te encuentras el local cerrado, dejas un aviso o se contacta con el interesado y se queda a una hora. Lógicamente el horario de un funcionario no suele coincidir con el de una discoteca. Si el local que se inspecciona entra en el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y presenta graves anomalías, no se autoriza la apertura y no puede abrir y si estuviera abierto, se debe precintar. Confiamos en que no pase nada, se hace la vista gorda, pero cuando hay una tragedia como la de Murcia... Ahora vienen las culpas y las responsabilidades y será la Justicia quien diga la ultima palabra.

Cartas a la directora