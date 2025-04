Desfachatez

Comenta Compartir

Cada día estoy más perplejo y asqueado por la situación de este país, a la que nos han llevado los políticos y demás especies de ... chupópteros, que rodean al desgobierno de España. No debían decir gobierno de España, ya que su objetivo es destruirla. Deberían decir: Gobierno de Sánchez y sus amiguetes. Este desgobierno habla de estado plurinacional y asimétrico (ya empiezan a decir estado federal), para justificar una clara política de desigualdad entre españoles. Me da asco pensar que estos embaucadores quieran destruir el país y pretendan engañarnos, con su propaganda mentirosa. Me fastidia que favorezcan a los catalanes y que viajen a Europa para bajarse los pantalones dando un espectáculo deplorable. Y que cedan al chantaje de los vascos, que «a río revuelto, ganancia de pescadores». Y me fastidia la sonrisa burlona con la que lo pregonan, cuando vomitan sus mentiras por el telediario. Dicen: «España va como un cohete» y hablan de la inflación, del PIB, del crecimiento del país (comparándolo con otros europeos). Y yo digo que será para ellos, porque para la población es todo lo contrario. ¿Porqué no hablan de la gran deuda pública? que cada vez crece más y que dejarán como herencia envenenada a nuestros hijos y nietos. ¿Porqué no hablan del enorme paro entre los jóvenes?, que es el mayor de la UE. Claro, se inventaron lo de fijos-discontinuos y consiguieron bajar el paro. ¿Porqué no hablan de la sanidad?, con unas listas de espera inhumanas y cada vez mayores, por una falta de personal predecible desde hace años. Por una financiación insuficiente, desde la última crisis de 2008. ¿Desde cuándo se vieron listas de espera en Atención Primaria? ¿Porqué no se habla de agresiones, cada vez más frecuentes a los sanitarios? ¿Porqué no se habla de los sueldos precarios de los trabajadores?, que le impiden a los jóvenes independizarse, comprar una vivienda y hoy ni siquiera alquilarla. ¿Porqué no se habla de la subida de los alimentos de primera necesidad? La cesta de la compra sube mucho más que los sueldos. ¿Porqué no dice este maravilloso gobierno progresista que gran parte de las familias españolas no llegan a fin de mes? Y sin embargo, suben el IVA de alimentos básicos, como el aceite, los huevos, la leche, el pan y otros, con un único afán recaudatorio y sabiendo que esto a quien más perjudica es a las clases más desfavorecidas. ¿Porqué este país es donde más impuestos se pagan, siendo uno de los países europeos con menor renta per cápita? ¿Porqué muchas personas de su entorno se han enriquecido, sin una justificación clara de su nuevo y abultado patrimonio? ¿Porqué aumenta cada vez más la brecha entre ricos y pobres? Mientras tanto deben callarse la boca y dejar de ofender a tanta gente de orden y trabajadora, con sus sandeces y mentiras. Ya está bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director