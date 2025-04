El caso Rubiales

Comenta Compartir

No es que me interese demasiado el tema, pero se ha llegado a un nivel de cinismo, que ya me toca las narices. La FEF ... es el organismo que dirige el fútbol en España y al frente de ella se encontraba este personaje, el tal Rubiales. Digo que no me parece la persona idónea para dirigir ningún organismo público. Por sus maneras, su educación y sus formas, que dejan bastante que desear. Pero dicho esto, creo que la cosa pasa de castaño oscuro. Quiero decir que esto es un linchamiento. Es una estrategia de acoso y derribo probablemente orquestada por el feminismo, con el beneplácito del Gobierno, que han visto la ocasión perfecta para quitarse está persona de en medio. Agresión sexual, aparte de la violación, sería tocar cualquier parte del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento y con fines sexuales. En este caso besar en los labios, sin consentimiento y con fines sexuales. Yo sólo veo un beso inoportuno, originado por la celebración y la alegría del momento, por parte de el presidente de la FEF y debido a su personalidad y quizás afán de protagonismo. ¿De verdad ven ustedes, los/las que se ha rasgado las vestiduras, una intención sexual en ese beso? A veces esa intención pecaminosa no existe como tal y sólo está en los ojos que la miran. ¿No estaremos sacando las cosas de quicio? ¿No será que toda esta movida sea consecuencia de la estrategia del feminismo radical en su guerra contra el varón heterosexual? Todo me parece una exageración, que luego pone en marcha todo el rodillo institucional y que como la bola de nieve, luego no hay forma de pararlo. Sean ustedes honrados, no sean fariseos y reconozcan que se han equivocado, aunque esto lo veo difícil con el progresismo actual. Esta es mi opinión, que escribo basándome en mi libertad de expresión. No defiendo a Rubiales, no se equivoquen, sólo quiero poner las cosas en su sitio.

Cartas a la directora