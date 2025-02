El mural cerámico del río en Badajoz

Comenta Compartir

He vuelto a pasear por el parque del río Guadiana, en su margen izquierda de Badajoz. Recuerdo mis paseos, hace años, cuando aún estaba en ... construcción la otra margen. Está bien conservada. Han puesto carteles con las aves que se pueden ver en el río. Espero que los respeten. Una vez pasado el Puente Nuevo, a unos 300 metros, veo el mural cerámico que conmemora la conquista de la ciudad por los cristianos. Este mural es una copia del que se encuentra en la Plaza de España de Sevilla. Es uno de los 48 que representan a todas las capitales españolas, con algún hecho relevante. Fue Alfonso IX de León quién conquistó a «los moros» la ciudad de Badajoz. El mural sigue 'desconchado' después del ataque vandálico que sufrió hace meses, que no se ha reparado y no sé si se hará. Es el segundo ataque desde que se instaló en ese lugar del paseo. El primero fue reparado. Y yo me pregunto si realmente es un simple acto vandálico, sin otro tipo de intención. Al ser el segundo, no hay duda de su intencionalidad y más al detenerse y observar que la agresión solo afecta a las caras de los conquistadores cristianos. En el primero hubo unas declaraciones del imán de Badajoz manifestando su disconformidad con la instalación del susodicho mural cerámico. Esto pudo invitar, quizás, a algunos desaprensivos a cometer el acto, viendo que se salvan del desconchón vandálico las figuras de los árabes, que entregan la llave de la ciudad al Rey cristiano. Digo yo que no será tan difícil identificar a los autores de semejante ataque al patrimonio de la ciudad. Con los medios técnicos actuales es cuestión de poner interés en el asunto. Es un ataque a nuestra dignidad como ciudadanos orgullosos de nuestra ciudad. Merece un castigo y la reparación del daño. Y demostrar a los vándalos que estás acciones tienen un coste que tienen que asumir. Badajoz cómo ciudad fue fundada por Ibn Marwan en el año 875 y eso, que supone un periodo de dominio árabe, llegando a depender de Califato de Córdoba, se conmemora. Pero también forma parte de la historia la conquista de Badajoz por el rey cristiano Alfonso IX de León en 1230. Son fechas señaladas para Badajoz, tanto la una como la otra, porque forma parte de su historia. Los que destrozan este patrimonio, parece evidente que no quieren asumir, como parte de su historia, la conquista de Badajoz, por Alfonso IX de León, que por cierto fue un rey muy democrático para la época. Pero esto es lo que hay y no se puede cambiar la historia.

Si fuera un acto vandálico intencionado, dice mucho de los autores del mismo. Son fanáticos, gente de poca cultura y menos educación.

