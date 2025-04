Comenta Compartir

La actual política española es un lodazal. Vergüenza me da ver en las noticias las declaraciones de unos y otros, de las izquierdas y de ... las derechas. El «y tú más» se ha instalado en los debates de las cortes y otras instituciones del estado. ¿Es que no hay nadie honesto entre los políticos? Parece que todos tienen basura que ocultar. Y en lugar de dialogar como personas civilizadas, nos dedicamos a sacar la porquería de los otros. Resulta que hay porquería en todas partes, y nadie se escapa de esta lacra actual. En lugar de intentar mejorar la vida de los ciudadanos, intentamos llenar nuestra saca, aunque sea de forma ilícita y los que vengan detrás que arreen. En cuanto tocamos poder, se nos va la mano hacia el mangoneo, el enriquecimiento ilícito y el abuso institucional. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡No tenemos arreglo! Parece que se han perdido los valores y la decencia en la política. La honradez, la honestidad, la verdad por encima de todo, cumplir la palabra dada, el respeto a los demás (aunque opine de forma contraria), no insultar ni ofender al contrario son valores elementales, que debían primar en un lugar sagrado como el Congreso de los Diputados. Y un poquito de clase, por favor, que las Cortes son un lugar de representación de los españoles (más parece una taberna y de las peores) y con esas broncas y esos escándalos (donde chilláis, pateáis, gritáis, insultáis, ofendéis ) nos faltáis al respeto. Da vergüenza veros. A ver si os vamos a tener que mandar, otra vez a la escuela, para que aprendáis educación.

