Acaba agosto de 2024. La gente retorna de sus vacaciones, pensando en el síndrome postvacacional (se produce cuando fracasa el proceso de adaptación a la ... vida activa y tienes síntomas de ansiedad y pseudodepresivos, más astenia). Recuerdo que durante mi vida laboral, de un trabajo muy estresante (médico), prefería hacer periodos cortos de vacaciones; más que nada por no desconectar del todo y así no sufrir el síndrome. «No me lo podía permitir», ya que la 'rentré' era a lo bestia, desde el primer día. Este año ha habido récord turístico en el país, con hordas de turistas en las grandes ciudades y pisos turísticos que incomodan a la población residente, cosa que habrá que mirar por los derroteros que va tomando. Y ahora toca la 'vuelta al cole' y los padres estresados, porque tienen que gastar «una pasta gansa» en libros y material escolar, sobre todo porque han venido de las vacaciones con el bolsillo esquilmado. Esto es lo que hay. Esto y otras cosas más peliagudas, pero hoy no toca hablar de política. Se me olvidaba hablar del tiempo y no es intencionado, es que todavía no he salido de este agobio calórico que nos ha tocado en el mes de agosto. Así como julio, fue un mes relativamente benigno en referencia al tiempo, agosto ha batido todos los récords en cuanto a temperaturas se refiere. Ha ido encadenando olas de calor, una tras otra, hasta contar cinco o seis, siempre con los criterios actuales, de los especialistas en «la cosa del tiempo». Y es que tenemos los cuerpos 'destrozaítos', con los efectos de estos calores tan prolongados. Efectos físicos en los mismos, y los medios anunciando golpes de calor, como externos, con el aumento de los ahogamientos en piscinas, ríos y playas. En esto desgraciadamente también hemos batido récords. Ahí quedan los recuerdos de la infancia de nuestras madres sobre el 'corte de digestión' (prohibido bañarse hasta dos horas después de la comida). Entonces imperaba más que ahora el sentido común. Este verano, la hidrocución ha segado demasiadas vidas. Llega septiembre, donde «todo será maravilloso». Espero que se cumpla, como dice la canción.

Cartas a la directora