Qué manos hay detrás del Carnaval

En muchas ocasiones, al ver un avión sobrevolando las nubes, he pensado en qué personas irán en el interior, hacía dónde viajarán y con qué ... inquietudes, y me he dejado llevar por la imaginación. Algo similar me ocurre cuando veo a un artista en un concierto rodeado de miles de personas que le aclaman, que no han encontrado mejor motivación para vivir ese tiempo, que asistir a ver a esa persona en cuestión, y me enredo en el pensamiento de qué se le pasará por la cabeza al artista y a sus fans.

He nacido en Badajoz, ciudad en la que desde bebés se nos disfraza en febrero y, aunque es un mes frío, salimos sin pensar en qué nos mueve a hacerlo, una impronta nos empuja a vivir la calle junto a otras personas a las que les mueve esa querencia que nos cuesta explicar. Y desde ese prisma, este año mirando junto a mi hija Cloe de 9 años el desfile de comparsas, se me presentó el mismo pensamiento que me asalta cuando veo un avión sobre las nubes o un artista en el escenario. Este domingo, estábamos con paraguas bajo la intensa lluvia, viendo desfilar a miles de personas disfrazadas que han soñado una idea, después han diseñado y preparado sus trajes, con cientos de quedadas, coordinaciones de horarios, yendo del trabajo al ensayo, organizando sus vidas con precisión de equilibrista, haciendo milagros para cuadrar obligaciones y devoción carnavalera. Al fin llega el día y las inclemencias del tiempo nos los paran, más de once mil personas, con bebés en los carritos, con trajes que costura tras costura, detallan las puntadas que esconden horas de trabajo, noches sin dormir, desfilan, ríen, se mojan y me asalta de nuevo el pensamiento: qué les mueve tan fuerte en su interior para estar ahí sosteniendo esta gran fiesta. No sé qué le puede mover a un carnavalero que lleva generaciones incluso asaltando febrero para encontrarse en la calle con cientos de miles de ciudadanos que surgen como un público improvisado. Mientras veía a esas de personas desfilar con sus hijos, amigos y familiares mojándose el traje, los instrumentos y el esfuerzo de sus entrenamientos, me asaltaba la idea de que, de manera altruista, nos regalan un espectáculo libre con el único interés de compartir su disfrute, son los artistas que sostienen este espectáculo e involucran a todo su entorno para mantenerlo. Yo ya estoy esperando el próximo febrero. Gracias carnavaleros, por ese amor desinteresado por sostener este espectáculo.

Cartas a la directora