No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, que vives un momento en que una canción te resuena como si subrayara tu historia, ... como una banda sonora y solo puedes escuchar tú.

El pasado fin de semana estuve en la playa con mi familia y estando la orilla del mar con mi hija, mientas se mezclaba con el oleaje, quise fotografiarla con la urgencia que nos imprime la idea de que las cosas se terminan y necesitas atraparlas, «tempus fugit». De pronto mi móvil se quedó sin batería y entonces de manera furtiva me surgió como banda sonora 'Historia de playback' de Radio Futura, pero la versión cantada por Enrique Urquijo. Y me entregué a disfrutar de la simple estampa de ver a mi hija de 9 años haciendo la croqueta en la arena mientras esperaba las olas, no me interrumpió la idea de compartir la foto, ni tampoco la de enviar un audio a nadie para explicarle lo que estaba haciendo, ni mucho menos compartirlo en una red social; por la mera imposibilidad de hacerlo. Fue entonces cuando me afloró la idea de que las fotos son la imagen de una historia de playback que el pasado dicta en la sombra, y nosotros tan torpes de perder el tiempo tras una cámara. Fue por la merma de la batería de mi móvil por lo que me vi obligado a disfrutar de ver la versión del mayo de 9 años de mi hija, disfrutando del sol entre las olas del mar, nunca se bañará en el mismo agua, no pude dejarla fotografiada, me quedé obligado a disfrutar del momento, a grabarla en mi memoria y solo compartir las sensaciones con mis palabras.

Soy selectivo con el uso de las redes sociales, y defiendo su uso como fruto de una nueva manera de relacionarnos, solo a veces, cuando veo que por inesperados apagones el humano tiene que despertar su ingenio para no vivir de «historias de playback» es entonces cuando reflexiono de la merma intelectual que puede ejercer las redes sociales sobre la mera actividad de vivir.