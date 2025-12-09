HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 8 de diciembre, en Extremadura?
Tribuna

Ferrocarril: Bruselas llama al orden a Madrid y a Lisboa

Antonio González y Norberto Díez

Ingenieros de Caminos (Club Sénior de Extremadura)

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Ha pasado un cuarto de siglo desde que los extremeños comenzamos a soñar con un tren de alta velocidad que nos sacara de la situación ... de precariedad ferroviaria en la que nos encontrábamos. Pero fueron pasando los años y aquella esperanza de que al fin se modernizaran nuestras infraestructuras se convirtió en una frustración, hasta el punto de que pocas otras cuestiones como el ferrocarril han protagonizado la vida social y vecinal extremeña. En el Club Senior recogimos aquella preocupación de la sociedad extremeña y decidimos constituir una comisión de profesionales con experiencia en el ámbito de las infraestructuras para que periódicamente examinara, en base a criterios estrictamente técnicos, la marcha sinuosa de la construcción del ferrocarril de 'Altas Prestaciones' entre Badajoz y Madrid que, por distintas razones, avanzaba en medio de incontables incumplimientos y dificultades. Nuestras previsiones, prudentes y razonadas, se han ido cumpliendo en su totalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  3. 3

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  4. 4 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas
  6. 6 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    ¡Santi, grábame un audio!
  9. 9

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  10. 10

    Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ferrocarril: Bruselas llama al orden a Madrid y a Lisboa

Ferrocarril: Bruselas llama al orden a Madrid y a Lisboa